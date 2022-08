El anteproyecto de reforma de la seguridad social está en pleno debate en los partidos políticos y entre las organizaciones sociales y sindicales, tras la presentación de la iniciativa a fines de julio. En este marco, la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) llevó adelante entre el 5 y el 11 de agosto un sondeo sobre el conocimiento que tiene la población del proyecto y sus opiniones al respecto.

En primer lugar, se constató que 57% de las personas encuestadas tiene una opinión negativa acerca del funcionamiento del actual sistema jubilatorio, mientras que un tercio (33%) opinó que el funcionamiento es bueno (31%) o muy bueno (2%); 9% de personas encuestadas no manifestó su opinión. No se encontraron diferencias significativas respecto de esta valoración por edad, ni por sexo, ni por región, ni por nivel socioeconómico, ni por preferencias políticas, aunque los votantes de la coalición de gobierno tienen una opinión levemente más desfavorable y los frenteamplistas un mayor desconocimiento.

En consonancia con el diagnóstico, 61% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el sistema de seguridad social sea reformado. Quienes se mostraron en desacuerdo alcanzan el 28%, y el restante 11% no respondió la pregunta.

Es superior el porcentaje de personas que están a favor de una reforma en edades de 60 años o más (72%), mientras que el mayor porcentaje de desacuerdo en reformar se da en personas de entre 45 y 59 años (39%). Asimismo, las personas con nivel socioeconómico alto son las más interesadas en que el sistema se reforme (65%), mientras que en personas de estrato bajo, el porcentaje es de 52%.

En el desglose por región se observa que las personas que viven en Montevideo están levemente más interesadas en que la seguridad social se reforme (64%), y en el interior del país este porcentaje es de 57%. Considerando el sexo de las personas encuestadas, se observa que los hombres están levemente más de acuerdo con reformar el sistema respecto de las mujeres (66% y 56%, respectivamente).

Los votantes de la coalición de gobierno en noviembre de 2019 están ampliamente de acuerdo con reformar el sistema (73%); sin embargo, también existe un núcleo relevante (19%) que está en contra. En el caso de los votantes del Frente Amplio en noviembre de 2019, las opiniones están divididas: casi la mitad está de acuerdo con reformarla (48%), mientras que un núcleo amplio (38%) está en contra.

Conocimiento y posturas sobre la reforma

La gran mayoría de las personas (74%) ha escuchado hablar sobre la reforma de la seguridad social; sólo 26% no lo ha hecho. A mayor edad, mayor conocimiento sobre la existencia de un anteproyecto de reforma de la seguridad social. En el grupo de 18 a 29 años hay un alto porcentaje de personas que no escuchó hablar acerca de la reforma (39%). En cambio, las personas de 60 años o más son quienes más han escuchado hablar sobre la reforma (87%).

Con relación al nivel socioeconómico, quienes más han escuchado acerca del anteproyecto de reforma de la seguridad social son personas con nivel alto (88%), mientras que el mayor porcentaje de personas que no han escuchado hablar sobre la reforma son de nivel bajo (47%).

Asimismo, es mayor el porcentaje de personas que ha escuchado hablar sobre la reforma en Montevideo que en el interior, 79% y 67%, respectivamente. En el desglose por sexo, se observa que 80% de los hombres han escuchado hablar de la reforma, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje desciende a 68%.

Entre quienes no han podido informarse acerca de los contenidos del anteproyecto de reforma, 42% dice que el principal motivo es la falta de información pública, 29% expresa que si bien hay información, esta es poco clara. Del 10% restante, 7% no ha escuchado hablar de la reforma y a 3% no le interesa el tema; 18% no respondió a esta consulta.

En cuanto a las medidas contenidas en el anteproyecto de reforma, hay apoyo de la población hacia algunas y rechazo hacia otras.

En primer lugar, y en línea con estudios anteriores de la UPC, 61% rechaza el aumento de la edad jubilatoria a 65 años (27% está muy en desacuerdo y 34% en desacuerdo), mientras 33% está a favor (14% muy de acuerdo y 19% de acuerdo). Sólo 6% no respondió a esta consulta.

El mayor porcentaje de desacuerdo con el aumento de la edad se presenta entre personas de 30 a 44 años (68%) y las personas de 60 años o más son quienes están porcentualmente más a favor de este aumento (50%).

Asimismo, el mayor porcentaje de desacuerdo con la suba de la edad se da en personas con nivel socioeconómico bajo (72%), mientras que el porcentaje de acuerdo es mayor en personas de nivel socioeconómico alto (48%).

Por otra parte, la gran mayoría de quienes apoyaron la fórmula del Frente Amplio en 2019 están en contra de la suba (74%). No obstante, existe un porcentaje relevante que está de acuerdo (19%). En cuanto a quienes fueron votantes de la fórmula encabezada por el actual presidente, las opiniones están más divididas. Si bien la mayoría está de acuerdo (56%), un número muy importante (40%) está en contra.

Respecto de la eliminación de cajas paraestatales (Caja Militar, Caja de Profesionales, Caja Notarial, Caja Bancaria) y el pasaje de sus beneficiarios al régimen general, 65% de las personas encuestadas está de acuerdo con esta disposición, 22% expresa estar en desacuerdo y 13% no respondió a esta consulta.