Malos tratos, castigos con aislamiento en “cuartos de contención” durante al menos tres días y abusos por parte de funcionarios y entre los propios internos, son algunas de las denuncias persistentes en clínicas de atención a casos agudos de menores con problemas de salud mental del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) recibe al menos desde abril de 2020.

Si bien las primeras denuncias fueron a principios del período, éstas se repitieron en el informe La infancia que no queremos ver, de mayo de 2021, y en Permanecer a pesar del alta. Niñas, niños y adolescentes en clínicas psiquiátricas de episodios agudos con el alta médica, de diciembre del mismo año. Este último motivó un pedido de informe por parte de la senadora frenteamplista Silvia Nane a INAU a fines de 2021, que fue contestado “en mayo de este año con respuestas muy poco exhaustivas”, según contó Nane a la diaria. Desde el MNP dijeron a la diaria que INAU entregó un documento “escueto”, que contenía solo ocho denuncias.

De estas respuestas, Nane observó que hubo “instituciones que tuvieron mejoras”, a excepción del centro gestionado por la empresa Carpei, “donde aún subsistían situaciones irregulares”. Este centro, ubicado en Maldonado, es uno de los más señalados por la INDDHH y fue “intervenido” por INAU a través de un equipo multidisciplinar que realiza visitas constantes; sin embargo, según explicó Nane, “la INDDHH siguió yendo, hicieron una visita en abril de este año y siguieron constatando las vulneraciones”. “Habían arrancado con diez denuncias y terminaron con 18”, sentenció la legisladora.

La última visita de la INDDHH a Carpei fue en mayo de este año, donde constató más irregularidades que quedaron plasmadas en el informe, que presentaron este viernes en una sesión especial extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, convocada por Nane. En su comparecencia, la delegación encabezada por el director de la INDDHH Wilder Tayler, junto a las integrantes del MNP, María José Doyenart y Victoria Iglesias, se repasaron las irregularidades y se marcaron dos de las denuncias más recientes que figuran en el informe de 80 páginas al que accedió la diaria.

Una es de un adolescente que en enero de 2022 “fue agredido por otros adolescentes y sufrió una posible situación de abuso sexual”. La situación, “según consta en registros del cuaderno de novedades de educadores y de enfermería fue corroborada en las cámaras de video vigilancia por personal del centro a la mañana siguiente del evento”. Sin embargo, el MNP “no encontró registros de que dicha información haya sido comunicada al INAU, ni que se haya realizado la denuncia correspondiente”.

“Se observó que la situación fue planteada por algunos adolescentes en una de las asambleas que se llevan a cabo en el centro, sin un abordaje específico de la situación”, continúa el texto, aunque no consta ninguna acción tomada por las autoridades del centro ni “que el adolescente que sufrió este hecho haya asistido a una consulta médica, inmediatamente después de haberlo confirmado”. En junio se informó al Directorio de INAU y un mes después se informó que se realizará una investigación de urgencia.

La otra situación constatada en la última visita surge de la transcripción de una entrevista realizada a uno de los adolescentes por parte de un funcionario del centro. “Según relata, el adolescente el día anterior sale con un funcionario, quien lo lleva a su casa y le presta la chumbera para tirar al blanco. El adulto le ofrece un colchón y las llaves para que vaya al galpón supuestamente a mantener relaciones sexuales con una adolescente”, explica el texto”. A raíz de esto, también se denunció al Directorio de INAU, que dispuso “el distanciamiento efectivo del trato directo y supervisión permanente de la coordinación del centro”, según el informe del MNP, aunque consideran que el simple distanciamiento del trato directo no es “suficiente”.

Según Nane, “no se logró el objetivo de prevenir, no se logró el objetivo de evitar la repetición y no se logró el objetivo de protección, muchísimo menos el objetivo de reparación”, por parte de INAU, y señaló como una de las peores características del centro la política para suministrar la medicación. “El objetivo no es que vos estés ahí, el objetivo es prepararte para que vos superes esa afección de salud mental que estás teniendo pero que te preparen para salir no para estar ahí adentro, no hay planes de tratamiento”, argumentó la legisladora. “A los gurises le dan la medicación y ellos se lo autoadministran”, sentenció.

“El INAU no ha podido prevenir, contener, no ha podido asegurar la no repetición y por la tanto muchísimo menos la reparación de esas cosas que evidentemente siguen ocurriendo”, aunque si bien la última visita del MNP fue en mayo, y desde el organismo se arguye que están preparando un informe para dar cuenta de las situaciones que dejaron de darse, para Nane se está hablando “de un proceso con un daño acumulado y es muy raro pensar que de un día para el otro no pasa más nada. ¿Cómo hicieron?”, se preguntó.

Por su parte, la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la cámara alta, dijo en diálogo con la diaria que los integrantes de la INDDHH transmitieron una “información que no es la correcta, de un informe del mes de mayo y estamos en agosto”. “No pueden llegar con medias verdades”, apuntó, y consideró que “es poco creíble”.

“Estamos hablando de la violación de derechos humanos a niños y adolescentes, que condenamos totalmente, pero somos conscientes de que se actuó de la forma correcta. Hablamos con Pablo Abdala [presidente de INAU], lo conocemos, sabemos que es un hombre ejecutivo y que está detrás del tema”, expresó Rodríguez.

Según la senadora, los integrantes de la INDDHH aseguraron que los episodios de maltrato y violencia continuaban en la actualidad y que las investigaciones estaban a cargo únicamente de la empresa Carpei. Pero Rodríguez sostuvo que desde INAU realizaron las investigaciones pertinentes, que ahora están en manos de la Justicia, a través de un grupo de trabajo y un programa llamado Intervenciones Especializadas.

“No hay, actualmente, desde que se recibieron las denuncias, conocimiento de que se hayan suscitado nuevos episodios. INAU ha tomado las medidas preventivas cautelares reforzando la supervisión, los controles, también están suspendidas las derivaciones en el área de agudos como medidas precautorias”, planteó.

El directorio de INAU estaba citado a la reunión de la comisión, sin embargo, no pudo asistir por un compromiso en Flores o Florida, contó, y agregó que a pedido de Nane, los jerarcas concurrirán al Senado para brindar el informe que realizó la cartera.

“No vamos a tolerar ningún hecho de violencia y violación de los derechos humanos. Si fui crítica en un gobierno que no era el mío, más crítica soy en un gobierno propio. Pero no puedo admitir que se llegue con medias verdades en temas tan y tan sensibles como son estos”, manifestó, y recordó que la licitación con Carpei se realizó durante el gobierno del Frente Amplio.