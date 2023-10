Si bien hace pocas semanas el proyecto de ley de eutanasia aparecía en el orden del día de la Comisión de Salud del Senado, la iniciativa todavía no se empezó a tratar. Lo que es más, este lunes habrá una sesión de la comisión y el tema ni siquiera aparece en el orden del día. Hace una semana, la Convención Nacional del Partido Colorado (PC) siguió la misma línea que el Comité Ejecutivo Nacional de esa colectividad y exhortó a sus senadores a tratar el tema porque, a un año de su aprobación en Diputados y a tres de su presentación, “la discusión ya tuvo sus tiempos necesarios”, consideró el PC en un comunicado.

El senador del Frente Amplio (FA) José Nunes, presidente de la Comisión de Salud, dijo a la diaria que el acuerdo con la coalición implica tratar el proyecto en noviembre, pero ahora los esfuerzos están puestos en despejar otro tema que tenían pendiente, que es la iniciativa de “prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle”, que fue presentada por el Poder Ejecutivo y se aprobó en Diputados en julio de 2022, y es el último tema del orden del día de la sesión de la comisión de este lunes.

Nunes recalcó que se había resuelto abordar primero ese tema y que la de este lunes es una sesión extraordinaria que tiene como objetivo “intentar terminar con ese proyecto y poder abordar el de eutanasia”. “En la comisión también acordamos realizar sesiones extraordinarias en noviembre para abordar todos los asuntos que tenemos pendientes”, agregó.

De todas maneras, Nunes subrayó que no puede afirmar que se pueda “terminar de tratar el tema en noviembre”, porque estrictamente lo que establecieron junto con el oficialismo es solamente que se trate el proyecto, aunque el ánimo del FA es que terminen de estudiarlo el mes que viene, así pasa al plenario antes de fin de año. “Hoy no puedo asegurar que en la comisión se vaya a terminar de tratar el tema, no porque yo no quiera que así sea, sino porque depende de la voluntad de otros actores. No está resuelto remitir el proyecto este año al plenario, sino tratarlo en la comisión; algunos pensamos que hay que remitirlo este año, otros no sé si están de acuerdo exactamente con eso; ese es un tema que se va a despejar en las próximas sesiones”, insistió.

Nunes dijo que hay varias delegaciones que solicitaron entrevistas con la comisión, así como hay legisladores que propusieron que distintas organizaciones comparezcan. Pero el senador subrayó que, como hay muchas delegaciones que ya concurrieron a la Cámara de Diputados cuando se trató el proyecto y disponen de las actas y de las presentaciones, tiene dudas de “si ese ese el camino” que deben seguir en el Senado, pero es otro de los temas que tendrán que resolver en la comisión.

Pasquet: “La mayoría” de la comisión “es contraria al proyecto” y eso “explica que no se haya tramitado con celeridad”

En tanto, el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini, que en líneas generales está a favor de la iniciativa, dijo a la diaria que en la bancada blanca todavía no se ha conversado sobre el proyecto. Sostuvo que “es un tema pendiente”, que quedaron en hablarlo y lo van a tratar en la reunión de bancada del martes. El senador aseguró que no hay “una intención de trancarlo”, sino que estuvieron “complicados con otros temas más urgentes”, porque “hay otras prioridades a nivel del PN”, como lo que sucedió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que fue citado a régimen de comisión general por la “investigación paralela” en el caso del exsenador Gustavo Penadés (además, el FA planteará una interpelación al jerarca por ese tema).

Gandini también mencionó los proyectos relativos a la Caja de Profesionales y la Caja Bancaria, a lo que ahora también se le sumaron reuniones por los vetos del presidente Luis Lacalle Pou a algunos artículos de la Rendición de Cuentas. Todos esos temas fueron “copando la bancada”, subrayó Gandini.

Por su parte, el diputado colorado Ope Pasquet, uno de los impulsores de la iniciativa, que presentó un proyecto que luego se unió a otro del FA, recordó a la diaria que la representante colorada en la comisión es Carmen Sanguinetti, que si bien es de su mismo sector, Ciudadanos, “es contraria al proyecto”, aunque Pasquet asegura que hay un “compromiso” de tratar el tema antes de fin de año. De todas maneras, el legislador subrayó que sería importante que el proyecto llegue al plenario de la cámara alta antes de fin de año, porque sería “la conclusión natural de todo este proceso largo que ha tenido el proyecto”, sobre todo teniendo en cuenta que en 2024, año electoral, “va a ser complicado” tratarlo.

Por último, Pasquet dijo que, “evidentemente, es un tema que genera resistencias, no lo vamos a descubrir ahora”, y agregó que, de hecho, “la mayoría” de la Comisión de Salud del Senado “es contraria al proyecto”, lo que “explica que no se haya tramitado con celeridad”.