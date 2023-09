Hace casi un año que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para legalizar la eutanasia, impulsado por el Partido Colorado (PC), en particular por el representante Ope Pasquet, del sector Ciudadanos, y el Frente Amplio. El 4 de setiembre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC trató la situación parlamentaria del proyecto y en un comunicado consignó que “se resolvió exhortar” a los senadores del PC –dado que este año, desde que el Parlamento volvió del receso, la iniciativa descansa en la Comisión de Salud Pública del Senado– “a que lleven a debate el tema, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre el fondo del asunto”.

“Dada la expectativa que ha generado este proyecto en muchas personas que adolecen de dolencias graves, se hace necesario que exista un pronunciamiento, afirmativo o negativo, pero que genere certeza sobre la situación”, se afirmaba en el comunicado del CEN. A su vez, el mismo día, el diputado Pasquet compartió en su cuenta de la red social X lo que había resuelto el CEN de su partido, y agregó: “Que cada uno vote lo que quiera, pero que por respeto a los que están sufriendo se adopte una decisión”. Según supo la diaria, además, la exhortación les llegó a los cuatro senadores del PC mediante una carta.

La representante colorada en la Comisión de Salud es la senadora Carmen Sanguinetti, también de Ciudadanos. En diálogo con la diaria, subrayó que siempre dijeron, “y los diputados lo saben”, que primero se iba a tratar el proyecto de ley de cuidados paliativos, al que se le habían presentado aditivos, algo que no tiene “nada de atípico” y, por lo tanto, “se tenían que escuchar las voces de las personas involucradas, que son los paliativistas, los que saben de esto”. Finalmente, ese proyecto se aprobó a principios de agosto.

En cuanto a la iniciativa de eutanasia, Sanguinetti –que desde el año pasado adelantó su postura, en principio, contraria al proyecto– subrayó que quiere “desterrar completamente la idea de que acá se está queriendo tener con este proyecto un tratamiento distinto al que se tiene con todos los proyectos”. En ese sentido, aseguró que ya se definió cuáles son las delegaciones que irán a la comisión, por lo tanto, “el proyecto de ley se va a tratar con la extrema seriedad de todos los proyectos con ese nivel de profundidad”. “Quiero dejar bien claro que no está habiendo ninguna intencionalidad diferente”, insistió.

Sanguinetti hizo énfasis en que “no es que se está durmiendo” el proyecto, sino que, dado que en la cámara alta se está tratando la Rendición de Cuentas, las demás comisiones no están funcionando con normalidad. A su vez, destacó que en el medio pasó algo muy puntual con la iniciativa que regula la importación, elaboración y comercialización de pirotecnia, que fue aprobada en Diputados en diciembre pero hubo que corregirle un error de redacción. Así las cosas, consultada sobre la exhortación de su partido, Sanguinetti insistió con que el proyecto va a ser tratado “con la misma seriedad que cualquier otro proyecto, con exhortación o sin exhortación”.

Por su parte, el senador colorado Adrián Peña, coordinador general de Ciudadanos, dijo a la diaria que “ya hace mucho tiempo” que Sanguinetti había dicho en la bancada que el proyecto se iba a tratar en comisión, y subrayó que las comisiones volverán a sesionar luego del 10 de octubre (cuando se termine de tratar la Rendición de Cuentas); por lo tanto, “avances en esta semana no va a haber” con el proyecto de eutanasia, apuntó. “La idea es que se trate antes de fin de año y pase al pleno. Y eso va a pasar porque era el compromiso”, agregó Peña, y subrayó que su postura es de votarlo y su interés es que pase “cuanto antes al plenario”.

Raúl Batlle: “Fue todo una ridiculez”

El también senador colorado Germán Coutinho, que ya en febrero había señalado su postura contraria a la iniciativa, también subrayó a la diaria que la Comisión de Salud no se ha reunido, entonces, “por más que el PC y Pasquet quieran apurar los tiempos, los tiempos son inapurables”. “No es verdad que no estemos tratando el tema, está en una comisión y no se ha reunido”, aclaró.

Por último, el senador colorado Rául Batlle subrayó a la diaria que él es “proeutanasia”, pero que el proyecto no le “gustaba mucho”, por lo tanto, quiere ver cómo sale de la comisión. De todos modos, señaló que se inclina más por un “sí” que por un “no” para votar la iniciativa, y verá “qué aportes se le pueden hacer” cuando pase a la cámara alta. Asimismo, catalogó a la exhortación como “totalmente fuera de lugar”, dado que “es un problema de Ciudadanos”, por lo tanto, la comunicación tendría que haber sido entre Pasquet y Sanguinetti, que “son del mismo partido y del mismo sector”.

“Fue todo una ridiculez, porque se podría haber hablado por teléfono, ya que son del mismo sector. Y no sé por qué está trancado, pero seguramente no por los colorados. Yo voy a votar el proyecto y nunca me llamó Ope Pasquet para ver qué pensaba, qué le quería incorporar o algo”, recriminó Batlle, y continuó: “Primero, llamá a quien tenés que llamar, que sería, en todo caso, a Carmen o a todos los senadores. Pero a mí Ope Pasquet jamás me llamó, ni para mi cumpleaños, y después exhorta por afuera”, se quejó.

Por si no quedó claro, Batlle subrayó que la exhortación no le gustó “nada”, y tampoco que se haya sumado el CEN, algo que catalogó como “de locos”. “A mí tampoco me llamaron del CEN para hablar sobre el proyecto y todos tienen mi teléfono”, finalizó.