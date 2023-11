Minutos después de la conferencia de prensa de Lacalle Pou, en la que informó sobre las renuncias del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario, Guillermo Maciel, y el asesor presidencial Roberto Lafluf, en el medio de la crisis que se desató en torno a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, el sistema político tuvo sus primeros pronunciamientos.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien acompañó a Lacalle Pou este sábado durante la conferencia de prensa, sostuvo a través de X que, “como desde el primer día”, desde el gobierno “enfrentamos las situaciones, hacemos lo que hay que hacer y seguimos para adelante”.

El presidente fue claro.

Como desde el primer día, enfrentamos las situaciones, hacemos lo que hay que hacer y seguimos para adelante. — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) November 4, 2023

Por su parte, Jorge Gandini, senador y precandidato presidencial del Partido Nacional, felicitó al presidente “por las decisiones, por todas ellas”, y les deseó suerte a las nuevas autoridades designadas. “¡Hay Presidente! Nunca hubo crisis Institucional. Ya no hay crisis política. La casa en orden. A trabajar, que hay mucho que hacer”, afirmó. Luego, saludó que su sector, Por la Patria, estará “muy bien representado” en el gabinete, en referencia a Elisa Facio, nueva ministra de Industria, Energía y Minería desde el lunes.

Hay Presidente!!

Nunca hubo crisis Institucional.

Ya no hay crisis política.

La casa en orden.

A trabajar, que hay mucho que hacer. — Jorge Gandini (@jorgegandini) November 4, 2023

En tanto, el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, quien fue muy crítico con la responsabilidad de Lacalle Pou en el asunto, manifestó en X que “la sustitución de los jerarcas involucrados en los hechos de pública notoriedad es una señal positiva” que va en línea con “lo que planteamos desde un primer momento”. No obstante, adelantó que el próximo martes la mesa política de CA se reunirá para “evaluar las explicaciones brindadas hoy por el presidente”.

La sustitución de los jerarcas involucrados en los hechos de pública notoriedad es una señal positiva y está de acuerdo a lo que planteamos desde un primer momento.

CA reunirá a su Mesa Política el martes para analizar y evaluar las explicaciones brindadas hoy por el Presidente. pic.twitter.com/B6xTqU0C8W — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) November 5, 2023

Por el Partido Colorado, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, expresó en X que las instituciones “están vigentes y vigorosas”. A su juicio, “está claro que no hay crisis institucional” y “se resuelve un tema político con la renuncia de dos ministros y un subsecretario que el presidente ha aceptado”. Con todo, agregó que “las posibles responsabilidades penales las resolvería la Justicia”.

Está claro que no hay crisis institucional, las Instituciones están vigentes y vigorosas. Se resuelve un tema político con la renuncia de dos ministros y un subsecretario que el Presidente ha aceptado. Las posibles responsabilidades penales las resolverá la Justicia — Tabaré Viera (@Tabareviera) November 4, 2023

Alejandro Sánchez: “Se perdió la oportunidad de ser honesto”

Distinta fue la recepción de las palabras de Lacalle Pou en el Frente Amplio (FA). En declaraciones a la prensa, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez cuestionó que, mientras acepta las renuncias de los jerarcas involucrados, el presidente “dice que no cometieron nada malo, nada irregular, nada ilícito”. Por eso, a su entender, “hay una enorme incongruencia entre aceptar esas renuncias y decir que aquí no pasó nada”.

Sánchez afirmó que, “una vez más”, Lacalle Pou “se perdió la oportunidad de ser honesto” con el pueblo uruguayo, dado que “no encomendó una investigación a fondo para llegar al hueso” en el caso Marset. Señaló que el mandatario “no se refirió a los temas de fondo” durante la conferencia de prensa y optó, “fiel a su estilo campechano”, por hablar de “un montón de hechos secundarios”.

“No dio una sola opinión sobre si está de acuerdo o no con las graves denuncias que ha hecho [la exvicecanciller Carolina] Ache, de que se estaba solicitando borrar los chats y eliminar la prueba. De eso nada dice el presidente, y menos dice acerca de que el señor Lafluf, que según el presidente no tiene poderes de gestión, consiguió el expediente de la cancillería y eliminó la entrega de esos chats que ya había realizado Ache. De eso no emitió una sola opinión”, cuestionó Sánchez.

Por su parte, el senador frenteamplista Mario Bergara afirmó en X que las renuncias de los titulares del Ministerio del Interior y de la cancillería no deben pensarse como “un hecho menor” y que “la vida sigue como si nada”. En ese sentido, cuestionó a Lacalle Pou por no tener “ni un solo gesto de asumir responsabilidades políticas”.

“Si todos actuaron bien, ¿por qué acepta sus renuncias? ¿Hasta dónde llega su propio involucramiento en una confabulación que procuraba ocultar y destruir información que había solicitado la justicia? Nada de esto queda claro”, opinó Bergara.

Cayeron las cúpulas de dos ministerios (Interior y Cancillería) y el asesor estrella del Presidente. No puede pensarse que este es un hecho menor y que la vida sigue como si nada. Sin embargo, no percibimos del Presidente ni un solo gesto de asumir responsabilidades políticas. — Mario Bergara (@Mario_Bergara) November 5, 2023

El Secretariado Ejecutivo del FA se reunirá este domingo a las 17.00 para analizar la situación y la conferencia de prensa de Lacalle Pou. Posteriormente habrá una declaración de la oposición.