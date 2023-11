Desde las 10.00, en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se desarrolló el velorio de Danilo Astori, ex vicepresidente de la República, exministro de Economía y legislador por el Frente Amplio, quien falleció este viernes tras una internación por una infección respiratoria y una fractura de cadera. Hasta la ceremonia, que es abierta y a la que acudieron cientos de personas, llegó puntual el presidente Luis Lacalle Pou. También estaban la vicepresidenta Beatriz Argimón y el ministro de Defensa, Javier García.

Lacalle Pou saludó en primer lugar a la pareja de Astori, Claudia Hugo, y a los hijos del exvicepresidente: Danilo, Florencia, Francisco y Lucía. En rueda de prensa dijo que fue a “saludar y para abrazar” a la familia y amigos de Astori. “En la actividad política atrás hay dirigentes, hay seres humanos, hay relaciones, hay discusiones, hay adversarios y hay respeto. Entonces me parece que es bueno separar. En el fragor de la batalla, cuando uno tiene respeto por determinada gente, por más que no piense lo mismo, estos momentos son para saludar, para abrazar, insisto, a su familia y a sus amigos”.

Añadió entonces, que concurrió “por temas institucionales y por temas humanos, por temas individuales. Por suerte acá en Uruguay nos conocemos todos y no hay esa famosa grieta que se conoce en otros países. Somos firmes con las ideas y suaves con las personas y así me parece que hay que actuar”.

Claudia Hugo, Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón y Javier García en el velorio de Danilo Astori. Foto: Guillermo Legaria

Sobre Astori se limitó a decir que fue “un dirigente político en la historia del país que tuvo su liderazgo en su partido, que integró la vicepresidencia de la República, el Ministerio de Economía, e insisto, hoy el saludo es a la familia de una persona”.

También se habían acercado legisladores de todos los partidos políticos, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Entre varios dirigentes frenteamplistas, estuvieron los intendentes y precandidatos por el FA, Carolina Cosse y Yamandú Orsi.

Javier García: “Es una gran pérdida nos resta esa capacidad de diálogo y de consideración, aún en la mayor discrepancia”

El ministro de Defensa, Javier García, destacó que la muerte de Astori “es una gran pérdida y justamente nos resta esa capacidad de diálogo y de consideración, aún en la mayor discrepancia”. Recordó que con Astori compartió la integración del primer Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en 1985, “él como decano de Ciencias Económicas y yo como delegado estudiantil”. “En ese largo camino muchas fueron las discrepancias, pero también mucho fue el respeto, sabiendo que la democracia plural se construye justamente de los distintos colores, de los distintos matices, y se fortalece cuando uno respeta la otra”.

Destacó que, en comparación a lo que, dijo, pasa en otros países, es “importante mantener, a pesar de todas las discrepancias, ese clima de paz política y de respeto, que no significa falta de debate. Significa debate, pero sabiendo que la democracia es lucha de ideas, no es lucha de personas”. En esa tarea, aseguró que “todos tenemos responsabilidad, no hay que lavarse las manos, todos tenemos responsabilidad cuando estas cosas pasan los límites y todos tenemos responsabilidad en cuidar ese clima de respeto”.

Foto: Guillermo Legaria

Cosse: “Astori deja la comprobación, en la realidad, de que todo se puede cambiar”

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que hoy era un día “para hacer un punto de aparte y honrar la memoria de Danilo, un gran frenteamplista, un gran referente, una persona coherente, gran trabajador, gran ministro, gran militante, gran persona”. Destacó que fue “profundamente frenteamplista, siempre con su mirada estratégica y poniendo todo de sí”, y recordó que “siempre abiertamente expresaba su profunda pertenencia al Frente Amplio y como dijo en variadas ocasiones, la izquierda se llama Frente Amplio en este país”. Destacó, además, que Astori expresó su condición frenteamplista “no sólo con las palabras sino con los hechos. Creo que es un gran ejemplo que vamos a atesorar en nuestro corazón, los frenteamplistas pero creo que las y los uruguayos también”.

Cosse, que este viernes suspendió el acto de lanzamiento de su precandidatura por el FA, consideró que para Astori “siempre primó el Frente Amplio y la condición estratégica, y eso hay que reconocérselo sin lugar a dudas”.

También lo destacó como “un docente de fuste, un universitario que nos enorgullecía a todas y a todos”, y dijo que “aunque en algunas ocasiones discrepáramos, siempre, como es normal con los compañeros y con las personas de esa talla, es bueno discutir”. “Deja una vara muy alta y tenemos que honrar esa vara no aflojando ni un poquito, siendo bien frenteamplistas, poniendo siempre al país por delante”.

Consultada sobre qué dejaba Astori para el Uruguay, Cosse respondió que “deja la comprobación, en la realidad, de que todo se puede cambiar, de que los cambios profundos, aunque parezcan difíciles o lejanos, si hay voluntad, si hay trabajo y si hay capacidad, se pueden hacer. Él fue una pieza fundamental en el cambio del país, en el primer gobierno de Tabaré y creo que siguió siendo una pieza fundamental a lo largo de los gobiernos frenteamplistas, pero también lo fue antes y también lo fue después, incluso retirado en los últimos meses”.

“Era de los que miraban lejos”, dijo Orsi, “sin cálculos menores”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aseguró que a Astori “se lo va a extrañar”, porque “siempre llegaba su mensaje”, en entrevistas o columnas, que “nos terminaban de acomodar los conceptos”.

Destacó, como virtudes del exvicepresidente, “el sentido de la responsabilidad. Aunque eso le generaba un costo inmediato de corto plazo, como él estaba tan convencido de lo que implica ser gobierno, muchas veces sacrificaba ese éxito o triunfo efímero que te da el corto plazo, porque era de los que miraban lejos”. “Referentes puede haber muchos, líderes son pocos, ahora, con altura de estadista, los contás con los dedos de una mano. Este era uno”, aseguró.

En materia de política económica, Orsi afirmó que “el siglo XXI uruguayo en materia de visión económica y de rumbo, tiene el sello clarísimo de Danilo”, y recordó el rol que tuvo Astori durante la crisis del 2002, “y la confluencia de dos cabezas muy particulares” ya que en ese momento el ministro de Economía era Alejandro Atchugarry.

“Danilo era honestidad intelectual pura, sin cálculos menores”, aseguró.

El cortejo fúnebre saludó a Asamblea Uruguay y al Frente Amplio

El cortejo fúnebre partió al mediodía y hará una parada a las 13.00 en la sede del Frente Amplio, por la calle Colonia, donde estaban convocados a concentrarse a partir de las 12.45 los militantes de esa fuerza política.

Leé más sobre esto: “Forjador de unidad y pilar fundamental de las transformaciones del Uruguay”: el Frente Amplio recordó a Danilo Astori

Minutos más tarde, el cortejo se detuvo en la sede de Asamblea Uruguay; de allí partió rumbo al Cementerio de La Teja, donde estaba previsto el sepelio.