El Movimiento de Participación Popular (MPP) propuso al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, como precandidato presidencial del Frente Amplio (FA). En la declaración del plenario, que se llevó a cabo este sábado y domingo en el Club Cordón y dio fin al Congreso que inició meses atrás, el sector liderado por el expresidente José Mujica se comprometió a “construir la victoria de la esperanza el 27 de octubre de 2024 con Yamandú Orsi”.

La exsenadora del MPP Lucía Topolansky dijo en su oratoria que “uno de los argumentos más sólidos para proponerlo” como precandidato es sus “20 años de experiencia en la capitanía de un departamento que es como el resumen del Uruguay, porque todos sabemos que Canelones es eso”, en referencia a su rol como secretario general de la comuna mientras estuvo Marcos Carámbula al frente y sus dos períodos de gestión como intendente.

Esa experiencia, agregó, le ha dado “solidez” y “posibilidades a nuestro compañero para que agarre esa sartén por el mango y pueda salir adelante con esa tarea”. También sostuvo que Orsi es “un compañero de larga militancia” y destacó su profesión de docente, ya que “los profesores, como los maestros, tienen un don de comunicación natural porque su función les obliga a entender al alumno y captar cosas y eso sirve en la política”.

Por todo eso, el MPP cree que “el Frente Amplio lo tiene que tener en su grilla del Congreso de diciembre como una de las posibilidades” y resaltó que de “ahora en más va a ser un compañero todo para el Frente Amplio porque no queremos reducir, no queremos ponerle sellito”. Topolansky concluyó diciendo que el sector quiere a “una figura lo más amplia posible y más allá del FA”, que “nos puede llevar a lo que todos queremos, a la victoria en el 24”.

Pereira: el FA impulsará reforma de seguridad social si gana las elecciones

El presidente del FA, Fernando Pereira, fue uno de los oradores del evento. Sostuvo que a veces se equivoca al perder tiempo de su “vida discutiendo con necios” o no viendo que “hay una práctica dirigida a dañar dirigentes del Frente Amplio”. “A veces también me equivoco cuando dedico horas de mi vida a pensar dónde está la respuesta porque la respuesta del Frente Amplio está en la gente, en la movilización popular, en la lucha obrera, en la lucha de los estudiantes, en la lucha de los jubilados, en la lucha de los productores”, continuó diciendo y se llevó todos los aplausos.

Se refirió a la disertación del presidente Luis Lacalle Pou en la Asociación de Dirigentes del Marketing, en la que dijo que Pereira y Orsi, que asistieron al almuerzo, “están deseando” que se apruebe la reforma de seguridad social en este período de gobierno para no tener el costo político de implementar una en caso de ganar las elecciones de 2024. “Obviamente no teníamos ninguna posibilidad de responder, hoy sí: el Frente Amplio va a hacer una reforma de la seguridad social y probablemente el 2 o 3 de marzo estaremos convocando a los trabajadores organizados, a los empresarios organizados, a los jubilados organizados y a todos los partidos para hacer la reforma con el pueblo, con la gente, con los trabajadores”, adelantó Pereira.

Llamó a no dejar que “le digan a la gente barbaridades”, como que el FA no transformó la seguridad social, “porque entonces qué pensará la mujer que se le dio cada año por cada niño nacido vivo y eso le permitió jubilarse, qué pensarán los trabajadores que no se podían jubilar y la jubilación bajó de 35 a 30 años y accedieron miles y miles de hombres y mujeres”. “No nos dejemos engañar, el Frente Amplio transformó la seguridad social tanto es así que durante esa Ley Integral de Seguridad Social nunca hubo tantos uruguayos abarcados por el régimen de previsión social”, expresó.

Luego se refirió a la interna del FA y sostuvo que “es mucho lo que la derecha cree que nos va a suceder... creen que vamos a tener grandes líos con las candidaturas y grandes problemas”, pero “vamos camino a que en la segunda parte del año todo el Frente Amplio salga a presentar el programa para que lo conozcan, en primer lugar, los frenteamplistas de todo el país, en cada localidad, en cada ciudad en cada capital, pero luego para que la sociedad uruguaya lo conozca”. Pereira señaló que “se elegirán los candidatos y atrás del candidato que gane en fila india todo el Frente Amplio, que no quede ninguna duda en fila india todo el FA”, afirmó.

El presidente del FA sostuvo que será un “año de intenso trabajo”, con “muchas recorridas” y que en ese marco el FA visitará “cada departamento nuevamente dos veces para cumplir con lo que dijimos a los frenteamplistas, que en dos años íbamos a visitar cuatro veces todos los departamentos, pero sobre todo compañeros es el año de alentar la esperanza del pueblo uruguayo, nuestro pueblo está precisando una esperanza y la esperanza en el Uruguay se llama Frente Amplio”.