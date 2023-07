“No renuncié. Me destituyeron”, dijo a la diaria el exdiputado del Frente Amplio (FA) por Florida Álvaro Vega, quien se venía desempeñando desde su renuncia a la banca, en 2013, como jefe del Servicio de Cirugía del Hospital “Raúl Amorín Cal” de la ciudad de Florida. En una carta al presidente Luis Lacalle Pou, a la que accedió la diaria, Vega asegura que se la dirige al mandatario “en nombre de los muchos que están siendo perseguidos en sus trabajos públicos o privados por sus opiniones”. “Esta carta abierta no se la dirijo por mí, estoy dando la vuelta al codo de mi vida laboral, no me pueden perjudicar en forma personal, salvo la molestia de sentirse perseguido, cosa a la que nos acostumbraron los dictadores, generándonos una gruesa caparazón. Usted dijo en la campaña electoral, y luego de asumir, que nadie sería perseguido por sus opiniones en su gobierno, entonces tengo el derecho de pedirle que cumpla con su palabra”, expresa Vega.

El médico, cirujano general y cirujano vascular, reseña en la misiva “los hechos que se han sucedido desde la asunción de las nuevas autoridades” de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Vega relata que “primero se llamó a un concurso exclusivamente para mi jefatura en todo el Uruguay, tan mal hecho que se requería el título de médico cirujano, que hace muchísimos años no se otorga por la Facultad [de Medicina], el actual es doctor en Medicina, es decir no había nadie que pudiese tener ese título en actividad”. “También se pedía, como condición excluyente, ser docente de Medicina, requerimiento que no puede ser exigido cuando el cargo a concursar no es docente. Sólo faltaba exigir que el apellido de los concursantes no comenzara con la letra V. Uno entiende los apuros de los que cumplen órdenes. Ese concurso fue dejado de lado por estas irregularidades. De todas formas, la gente del departamento, espontáneamente, recolectó firmas para que se me mantuviera en el cargo, llegando a más de 3.000 en pocos días. Fueron llevadas a ASSE sin obtener respuesta”, sigue la carta.

El también excandidato a la Intendencia de Florida por el FA en 2020 menciona que después “se llamó a otro concurso, este sí regular y se agregaron algunos más, para vestir de imparcial lo que es claro que tiene una sola dirección”. “Yo denuncié al único concursante que se presentó ante las autoridades de ASSE, porque desempeña dos cargos, el de Facultad y el de ASSE en el mismo horario, sin que se realizara expediente ni investigación ninguna, violando claramente los deberes de funcionario público, por parte de las autoridades”, añade el exdiputado.

Vega asegura que finalmente “han logrado su objetivo, y nombran en estos días a quien me sustituirá”. “Usted me conoce de los 8 años que compartimos en la Cámara de Diputados, sabe que el motivo de mi renuncia [a la cámara] fue el mantener mi derecho a una libre opinión y que la di, sabiendo las consecuencias que podían sobrevenir, pero me pareció mucho más importante estar tranquilo con mi conciencia que mantenerme en un cargo”.

El médico floridense renunció a su banca en 2013 por discrepancias con el Movimiento de Participación Popular, sector por el que fue electo, y al que también renunció.

Al final de la carta, opina que las autoridades de ASSE “están más interesadas” en perseguirlo que “en encontrar la mejor atención para la población”, “claramente” por sus “opiniones”, no por su “desempeño institucional, que siempre ha sido leal a la gente, no a los gobiernos de turno”.