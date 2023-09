El rezago del Partido Colorado (PC) en materia de candidaturas, si se lo compara con otros protagonistas del sistema político, como el Partido Nacional o el Frente Amplio, es un tema de preocupación en la interna que crece conforme se acercan los plazos en los que se deberían tomar las definiciones –muchos coinciden en que el 27 de octubre, cuando tendrían que renunciar aquellos jerarcas que están inhibidos de hacer campaña, es la fecha límite–. En ese marco, en la última semana se intensificó la actividad en Ciudadanos, con dos reuniones presenciales en las que los dirigentes revisaron estrategias y alianzas.

El lunes, un grupo de dirigentes de Ciudadanos afines al senador Adrián Peña se reunió en el restaurante La Marañada, según informó El Observador y confirmó la diaria con el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, quien fue uno de los presentes en el encuentro. Allí se evaluaron las candidaturas del partido y se consultó a Peña si va a ser candidato o no y, según indicó Bouvier, el coordinador de Ciudadanos respondió que no es una posibilidad en este momento: “Dio a entender que, por diversos motivos familiares, no podría ser candidato”.

Bouvier hizo énfasis en que “Peña no dijo que no; dijo que no estarían las condiciones para que él sea candidato, lo cual no quiere decir que a último momento no lo sea. Dejó abierta la puerta”, acotó. Entonces, con la posibilidad de que Peña quede fuera de juego, sus allegados evaluaron las que están sobre la mesa, con la mira en posibles alianzas: la del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva; la del presidente de Antel, Gabriel Gurméndez; la del ministro de Turismo, Tabaré Viera; la del director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara; y la del diputado Gustavo Zubía. “Estamos evaluando ahora las distintas alternativas que hay”, sostuvo Bouvier.

“Adrián tiene la posibilidad de integrar la lista al Senado, es un gran valor al cual nosotros apreciamos muchísimo y lo queremos sumar al grupo”, dijo, por su parte, el diputado Martín Melazzi en diálogo con la diaria. Melazzi también pertenece a Ciudadanos, pero forma parte del grupo que impulsa la candidatura de Silva, que también mantuvo una reunión importante este jueves en el Club de Residentes de Rivera, tal como informó En perspectiva el viernes.

La reunión fue el “puntapié” para la creación de un “paraguas” superador de Ciudadanos que impulse la candidatura de Silva, para convencer al jerarca –que, junto a Gurméndez, está inhibido de hacer actividad político partidaria por el cargo que ocupa– de lanzarse a competir. “Queremos proclamar que él sea nuestro candidato, pero para eso también necesita un espaldarazo de las diferentes agrupaciones de todo el país”, sostuvo Melazzi. “Él necesita ese espaldarazo porque los tiempos se le acortan”, subrayó.

En el encuentro pro Silva estuvieron presentes, entre otros, los diputados de Ciudadanos Felipe Schipani, María Eugenia Roselló, Ope Pasquet y Melazzi; el Coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, y el director nacional de Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social, Antonio Manzi. Asimismo, según indicó a la diaria el diputado Schipani, si bien no participó en la reunión, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, también impulsa la candidatura de Silva.

Schipani, que definió al grupo como “silvistas”, afirmó que los compañeros de Ciudadanos afines a Peña “son bienvenidos si resuelven acompañar a Robert”, pero apuntó que con el afán de construir un espacio “superador” de Ciudadanos la idea es “cobijar a gente que no es del sector e incluso de fuera del partido”. El legislador dijo que ya se acercaron referentes de Batllistas, y mencionó a Eduardo Píriz, jefe del Departamento de Planificación y Desarrollo en la Intendencia de Rocha.

Viera “dispuesto” a competir por Batllistas y Zubía apronta lanzamiento formal

En Batllistas el panorama es igual de incierto, con varios nombres sobrevolando pero pocas certezas. Quien el viernes se pronunció al respecto fue el ministro de Turismo, Tabaré Viera, cuyo nombre fue propuesto para competir en junio del año que viene por el senador Germán Coutinho –siempre y cuando Pedro Bordaberry no vuelva a las canchas–. Consultado por Justos y pecadores de radio Uruguay, Viera admitió que “están llegando los tiempos de definiciones de tipo político” y que “es cierto que varios amigos, compañeros y dirigentes de Batllistas” le han “propuesto que los represente, que sea candidato”. Al respecto, y si bien aclaró que no se estaba “proclamando”, dijo que “si así lo definieran” está “dispuesto” a competir con “ganas y fuerza”. “Es un gran honor”, reconoció.

En diálogo con la diaria, Coutinho sostuvo que hay una definición de su parte y de Viera de mantenerse “juntos en Batllistas” y trabajar en su candidatura, y dijo que están plegados a esa decisión también los diputados de Salto y Rivera, Omar Estévez y Marne Osorio. Esto está sujeto a algunas consideraciones, aclaró Coutinho; la primera, es la eventual reaparición de Bordaberry, aunque sobre este punto enfatizó en que “Pedro en sí nunca generó expectativas de que algún día definiría, un poco siempre fue tema de nosotros mismos, siempre una especulación”.

Por otro lado, dijo no tener claro “si [el secretario general del PC, Julio María] Sanguinetti terminará no metiéndose [en la definición]; si ve con buenos ojos esto de Robert [Silva] o definitivamente termina apoyando a Tabaré. Hoy eso no está claro”. Por su parte, sostuvo que no es una posibilidad que él considere plegarse a la candidatura de Silva.

El diputado Zubía, representante de Tercera Vía, sostuvo en diálogo con la diaria que en octubre hará la presentación formal de su candidatura, aunque también está atada al improbable regreso de Bordaberry. “Me voy a postular con la perspectiva real de que es difícil obtener la presidencia del partido pero para marcar el perfil diferente que estamos marcando como sector”, afirmó el legislador, y sobre ese perfil puntualmente señaló que ha mantenido “diferencias con [el presidente, Luis] Lacalle en varios temas, y esto al presidente –yo le digo presidente a Sanguinetti– no siempre le ha caído en gracia”.

Zubía afirmó que, a su entender, “estar en la coalición no significa en absoluto decir ‘amén’ a todo”, y como ejemplo de esto marcó que “el Ministerio del Interior está haciendo una mala tarea que nos puede costar el triunfo electoral en 2024”.

Al igual que Coutinho, Zubía mantiene el reparo de cambiar su definición si se concreta la vuelta de Bordaberry, por lo que define la suya como una “candidatura independiente con la incógnita del famoso fantasma que ronda sobre el PC, que es Pedro”. “Cuando llegue Pedro, si él se postula, conversaremos”, acotó, en el sentido de que el hecho de que vuelva no implica necesariamente que retire su candidatura.