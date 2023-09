A diferencia de hace unas semanas, el panorama en el Partido Colorado (PC) parece estar un poco más claro una vez que los distintos sectores comenzaron a definir a quién apoyar rumbo a las internas de junio de 2024. Estos movimientos se dieron una vez que el exsenador colorado Pedro Bordaberry no diera señales claras de su vuelta a la política, cosa que aceptaba buena parte de la dirigencia colorada y que iba a mover el tablero en caso de que así sucediese. Si bien nunca se descarta su vuelta, según entienden los dirigentes, creen que es hora de avanzar y delinear la campaña.

Estos últimos días fueron de movimientos en las principales alas coloradas: Ciudadanos y Batllistas. En el primer caso, tras la renuncia de Adrián Peña a ser precandidato y su decisión de cederle el lugar a Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el escenario quedó un tanto claro para Ciudadanos, que se encontraba, en parte, dividido, porque un grupo quería al senador como candidato, mientras que otro quería al impulsor de la “transformación educativa”. Finalmente, definieron enfilarse detrás de la figura de Silva.

Mientras tanto, en Batllistas la cosa parecería estar un poco más complicada. Si bien la mayoría se inclina por la prepostulación de Tabaré Viera, el ministro de Turismo, hay dirigentes que impulsan al abogado Andrés Ojeda, según informó El Observador. Asimismo, la lista 15, conocida por haber sido liderada por el expresidente Jorge Batlle, definió este miércoles pedirle al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, que acepte ser precandidato.

Por su parte, el diputado Gustavo Zubía continúa con su idea de ser precandidato, y el director de Telecomunicaciones y líder de Vientos de Cambio, Guzmán Acosta y Lara, sigue en la misma sintonía.

La última encuesta pública es la de Equipos, que data de julio de este año, en la que se desagrega qué apoyo tendrían los precandidatos, como también aquellos que ya están descartados. Al preguntarse sobre la interna colorada, los datos mostraban que Bordaberry picaba alto en la encuesta con 52%, seguido por Julio María Sanguinetti con 19%, Silva con 10%, Ojeda con 5%, Zubía con 4%, Peña con 3%, Viera con 2% y Gurméndez con 1%. Según confirmaron a la diaria, los distintos grupos manejan otras encuestas que tienen un “escenario más cerca” en el tiempo.

De los posibles precandidatos, dos deberán renunciar antes del 27 de octubre por cuestiones constitucionales, siempre y cuando acepten ser candidatos a legislador, cosa que, según averiguaciones de la diaria, se daría. Ese es el caso de Silva y Gurméndez, quienes serían cabeza de lista para el Senado. Por el artículo 77 de la Constitución deberán dar un paso al costado de sus funciones para poder dedicarse a la política y así asumir una campaña electoral rumbo a las internas.

Los colorados consultados coincidieron en que es bueno que haya una interna competitiva. Por ejemplo, el senador Raúl Batlle indicó que es “bueno” que haya “mucha gente con ganas”, porque quiere decir que “hay muchos sectores que estamos vivos, en movimiento, y cuanto más líderes haya para motivar a la militancia, mejor”. “Es una carrera que es un embudo, donde sólo sale uno en la punta. Todos nos vamos a alinear detrás de ese uno”, añadió.

Ahí vamos

La precandidatura de Silva parece ser un hecho. Ya son varias las agrupaciones departamentales de Ciudadanos que se mostraron a favor de la candidatura del presidente de la ANEP. Este lunes está previsto que la lista 1600 también haga lo suyo en el marco de la inauguración de una nueva sede que se instalará en el Centro de Montevideo. “Todavía no está la palabra final” de Silva, señaló el diputado Felipe Schipani, uno de los impulsores de la prepostulación.

Según comentó a la diaria, “está tomando notas de todos esos apoyos” y acotó que están a la espera de la decisión, que seguramente sea en las próximas semanas. En ese marco, indicó que hay apoyos de otros dirigentes que no integran Ciudadanos, por lo que ya empiezan a pensar en un sublema. Entre otros grupos, hay militantes de Batllistas dispuestos a respaldar a Silva. “Estamos muy entusiasmados porque entendemos que es un gran candidato, de una nueva generación. Ha mostrado capacidad de gestión y liderazgo. Es un hombre de partido de toda la vida. Viene a liderar un proceso de mediano y largo plazo”, sentenció el legislador.

Por su parte, el senador colorado Germán Coutinho fue el primero en proponer, en la última semana, a Viera como un hombre clave para asumir la responsabilidad de ser precandidato por Batllistas. En diálogo con la diaria, el legislador dijo que Viera goza de una buena imagen al frente del Ministerio de Turismo tras la última encuesta de Opción, que indica que es el segundo ministro mejor evaluado del gobierno. Coutinho expresó que la alianza entre el sector liderado por Sanguinetti y la 15 dio buenos resultados electorales, tanto en el Senado como en la cámara y a nivel departamental.

“¿Por qué separarnos? Nosotros decidimos que vamos juntos y después en esa decisión estamos intentando que la mayor cantidad de compañeros entienda lo mismo y se quede con nosotros. Tabaré es la persona indicada por su trayectoria, por su experiencia, por su capacidad de gestión, por su imagen”, indicó Coutinho, que también valoró los distintos roles que Viera ejerció, como intendente de Rivera, parlamentario y en sus responsabilidades en empresas públicas como OSE y Antel. “Es el mejor candidato, con mucha consistencia y mucho contexto colorado y batllista, y estaría bueno que sea el número uno del partido a fines de junio del año que viene, cuando sean las internas”, agregó.

Según supo la diaria, Viera ya dijo a su interna que aceptaría ser postulado y que prevé renunciar en marzo para estar atento a lo que ocurra en la principal temporada para el turismo: el verano. No obstante, el ministro dijo a la diaria que “seguramente” renuncie en algún momento para hacer “campaña fuerte más allá de lo que decida mi sector en cuanto a candidaturas”. “Voy a ir monitoreando cuándo empieza la campaña”, agregó.

Días atrás, había afirmado que estaba concentrado en su trabajo en la cartera, porque “no hay mejor campaña que una buena gestión” y, además, que se sentía “con ganas, con fuerza, con experiencia” para asumir el reto. En caso de renunciar, volverá al lugar que ocupa hoy Batlle en el Senado.

Otro nombre que suena en Batllistas es el de Ojeda. En conversación con la diaria, señaló que no tiene definido ser precandidato, pero que está “bien convencido” de que la política hoy “necesita otra energía”. “El PC necesita un shock de modernidad, esperanza y futuro. Me entusiasma mucho el desafío, pero estoy a la espera de la definición que tomen los compañeros. Muchos han llamado -no sólo de Batllistas- y agradezco esa confianza, pero creo que en el correr de este mes [por octubre] tomaremos definiciones al respecto”, expresó.

Dirigentes de Batllistas afirmaron a la diaria que todo parece indicar que se apoyará exclusivamente a Viera por ser el “primer referente” después de Sanguinetti.

Por otra parte, si bien hace unos meses se habla sobre la posibilidad de que sea precandidato, Gurméndez afirmó que evaluará en los próximos días si dejar de lado Antel para pelear por la interna, tras el pedido que le hizo la lista 15. El senador Raúl Batlle, presidente de la 15, señaló a la diaria que el presidente de Antel “representa muy bien lo básico, que son los valores y la filosofía batllista colorada, y al mismo tiempo tiene un perfil de gestión muy bueno”.

Para Batlle, les haría “muy bien” tenerlo en las filas del partido, “pero esta vez liderando”: “Pensamos que es un buen momento para él, y lo hemos conversado internamente en la 15 entre los principales dirigentes y se lo hemos propuesto. Lo venimos gestionando y ahora, evidentemente, es hora de que todas las cosas maduren y le estamos pidiendo públicamente que renuncie antes que termine su plazo constitucional para así poder liderar la lista 15. Queremos que sea la figura principal de nosotros”, expresó.

No se bajan

En tanto, Zubía aseguró a la diaria que se postulará de “forma independiente”. En ese sentido, aseguró que está a la espera de hacer un acto de lanzamiento. “Habrá que salir a tocar con las campanas, pero mi postulación ya es cierta”, expresó, y consideró que el PC está en “ciertas indecisiones”.

Según relató, dentro de la coalición tienen una postura “de oposición” a las políticas del Ministerio del Interior, que tiene al nacionalista Luis Alberto Heber al frente. “No es común que dentro de una coalición haya un grupo que se manifiesta muy crítico de las conductas del Ministerio del Interior. Soy una persona con experiencia en el área penal desde hace 40 años, no puedo en absoluto acompañar los planes del ministro en materia de seguridad y las ineficiencias que está teniendo en este momento en el combate de los homicidios”, opinó, y afirmó que no baja su precandidatura “excepto fuerza mayor”. No obstante, reconoció que si Bordaberry decide pegar la vuelta a la política, maneja la idea de “conversar”. “No es bajarse, es conversar”, indicó. Zubía afirmó que Tercera Vía, sector que lidera, tiene “14% del partido”.

Por su parte, Acosta y Lara tampoco se baja y ya empezó hace algunas semanas unas recorridas por todo el país. En diálogo con la diaria señaló que quiere que el PC se “renueve” y que vuelva a ser un “partido abierto con diferentes alas que no se cierre a una sola corriente de opinión” y que “vuelva a ser el gran partido de centro”.

En ese marco, sostuvo que quiere ganar la interna para “cambiar los viejos liderazgos actuales” y así “reposicionar” al partido con un “batllismo moderno que lidere la próxima coalición de gobierno”. Con los últimos nombres sobre la mesa, el colorado cree que hará que haya una “interna competitiva”. Acosta y Lara se fue hace dos años de Batllistas, lo que le valió críticas en su momento. El colorado dejará su cargo a fines de octubre para enfocarse de lleno en la campaña electoral, algo que ya sabe el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.