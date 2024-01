Gimnasia en el módulo once de la Unidad Penitenciaria número 4 de Santiago Vázquez. (archivo, setiembre de 2014)

La diputada frenteamplista Bettiana Díaz dijo a la diaria que las declaraciones de Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior y coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención del Delito, son “más que infelices”, luego de que el alto funcionario acusara al FA de tener una “negativa total” ante las propuestas del gobierno para mejorar la situación carcelaria.

“Las declaraciones de Sanjurjo son más que infelices [...] Parece que recién se enteraron de la situación en la que están las cárceles, y hace cuatro años que son gobierno. Y ese es un problema, porque uno no puede construir una política de Estado haciendo borrón y cuenta nueva todo el tiempo, que es lo que hizo esta administración”, afirmó Díaz.

Por su parte, Sanjurjo dijo a la diaria que el gobierno se encuentra con una “negativa total” por parte del FA ante las propuestas que se impulsan desde el Ejecutivo, incluso con respecto a aquellas medidas que en un principio fueron propuestas por la oposición. “Esta situación lamentablemente genera un daño terrible a la política pública y a la sociedad uruguaya”, afirmó.

En contraposición, Díaz dijo que es “muy curioso que en el año de campaña electoral, después de que dejaron que las cárceles se revienten y sean un verdadero caldo de cultivo, ahora quieran hablar de políticas de Estado”. Consideró que “una cosa es la declaración y otra son los hechos concretos” del gobierno, los cuales “dejan mucho que desear”.

“Hay un gran recorte que ha tenido muchos impactos en la cárcel, en la rehabilitación y, además, en la atención de la salud de las personas privadas de libertad. Hoy no se asegura una dignidad mínima para esas personas”, agregó.

Por su parte, Sanjurjo dijo que tiene la “esperanza” de que los sucesivos gobiernos, a pesar de que exista alternancia política, mantengan la mayor parte de las medidas positivas que las anteriores administraciones realizaron. Consideró que en caso de que el FA no apoye las propuestas, la situación sería “negativa”, ya que es necesario encontrar respuestas pronto.

Trajtenberg: “El tema se usa como botín electoral”

El doctor en Criminología por la Universidad de Cambridge Nicolás Trajtenberg dijo a la diaria que la situación de las cárceles y de la inseguridad suele tratarse como un “botín electoral” e indicó que “los partidos tienen grandes dificultades para reconocer cuando la fuerza política contraria propone medidas positivas”.

“En el final de la administración de [Eduardo] Bonomi hubo muchas medidas que estaban bastante alineadas con lo que la oposición pedía, y eso, sin embargo, es poco reconocido desde esta coalición. Sucede lo mismo cuando Sanjurjo hace algunas propuestas e inmediatamente se sale a criticarlo. [...] Eso obviamente distorsiona mucho la discusión y la posibilidad de llegar a acuerdos de mediano y largo plazo acerca de qué estrategias tenemos que emplear”, reflexionó.

Por último, estimó que no sólo los políticos tienen responsabilidad en esta situación y que la academia debería hacerse cargo de la parte que le toca. “Los académicos somos una pata importante que tampoco ha dado la talla, y me incluyo. Creo que tendemos a ser muy críticos con los gobiernos y no tenemos la humildad necesaria de vernos a nosotros mismos y mostrar realmente qué es lo que hemos desarrollado”, afirmó.