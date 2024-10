Llegó a su centro de votación a las 11.15. Allí lo esperaba un grupo de simpatizantes con quienes se saludó y se sacó fotos. Finalmente, a las 11.40, sufragó.

“Hoy los protagonistas son otros, hoy empieza a cambiar el gobierno de alguna manera”, dijo Lacalle Pou en diálogo con la prensa. A su vez, consideró la transición de gobierno debe ser “bien ordenada y bien abierta con quien resulte electo”, independientemente de quién sea “lo que quiera, lo que necesite, lo tiene que tener”.

Lacalle Pou también valoró la democracia uruguaya a la que calificó como “muy linda”. Se refirió a los cuestionamientos de la oposición que señalan que se metió en la campaña. “¿Cuántas veces me vieron en un comité político mío? ¿Cuántas veces vieron a otros presidentes en un comité político?¿Cuántas veces me vieron a mí hablar de mi partido político o de la coalición para inclinar el voto? Nunca”, aseguró el mandatario y agregó que se ha mantenido a “raya de la Constitución”.

Por otro lado, el presidente defendió estar “totalmente habilitado” a defender la reforma de la seguridad social llevada a cabo por su gobierno, que se somete hoy a consulta popular. “Es un proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece que no sólo tenía derecho, sino que tenía el deber de defender una reforma que costó mucha renovación política y además que costó coraje político para quienes la acompañaron”, dijo Lacalle Pou.

Consultado sobre cómo será su labor como expresidente, el mandatario dijo: “Vamos a ver, déjenme terminar estos 125 días”. Y agregó: “Mi tarea es que mi cabeza esté acá, aquí y ahora”. Sin embargo, admitió que lo va a extrañar. No respondió si asumirá en el Senado. Consultado sobre la campaña, comentó que no puede ser “un analista”, porque por “primera vez en mi vida la viví afuera”.

El mandatario también habló del vínculo con los países vecinos, Brasil y Argentina, y aseguró que “estamos por el buen camino” y “logrando cosas muy importantes para el país”.

En cuanto a las prioridades que tiene para los poco más de 120 días que quedan de su gobierno, Lacalle Pou mencionó que se están terminando algunas obras de infraestructura, pero es momento de “poner punto muerto” y esperar la elección para no empezar cosas con las que el próximo gobierno no esté de acuerdo.

Consultado sobre si quedan cosas por hacer, el presidente aseguró que siempre quedan cosas y que queda satisfecho, pero no conforme, “si hay un uruguayo que no tiene laburo, si hay uno que no llega a tener un medicamento, si hay uno que no tiene una vivienda digna, yo no puedo estar conforme”, manifestó.

El presidente continúa su jornada con un almuerzo en el hogar del militante Danilo García, como ya es tradición.