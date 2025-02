“Acá no esperen grandes actos, sino un mano a mano con los vecinos, recorridas y mucha feria. Es decir, mucho cuerpo a cuerpo”, subrayó a la diaria el nacionalista Alfonso Lereté. El diputado del sector Aire Fresco es uno de los tres candidatos a la Intendencia de Canelones por la Coalición Republicana (CR) que fue proclamado por la convención departamental el viernes, junto con el también diputado blanco Sebastián Andújar (Alianza País) y el representante colorado Walter Cervini (Vamos Uruguay). Ahora, ya candidatos oficiales, cada postulante y sus equipos empezarán a trazar las líneas que tendrá la campaña de cara a la elección departamental del domingo 11 de mayo.

En cuanto al programa de gobierno, Lereté señaló que cada candidato de la CR tendrá el suyo y su “impronta”, pero además habrá “cinco puntos fundamentales”, en los que acordarán para llevarlos adelante “sea cual sea el intendente”, que quedarán plasmados en un documento. Los temas son transporte, ambiente, carga impositiva, infraestructura y turismo. Lereté sostuvo que el documento común se va a procesar “cuando los equipos técnicos de los tres se comiencen a ver las caras”, y la idea es que esté pronto para marzo.

De todas maneras, Lereté insistió con que cada uno tendrá su impronta. En su caso, está recorriendo “los 32 municipios de Canelones” y tiene una o dos propuestas para cada uno, al margen de lo que cada alcalde vaya a desarrollar con la comunidad. Por ejemplo, señaló que en Atlántida está comprometido “con el saneamiento y la remodelación de la Avenida Artigas”. “Es decir, hay cosas que se van desarrollando, porque nosotros, por recorrer el departamento, ya lo tenemos pensado, y eso no lo tenemos que acordar”, sostuvo.

El Frente Amplio (FA) gobierna en Canelones desde hace 20 años –luego de un siglo de hegemonía colorada–, con Marcos Carámbula y luego Yamandú Orsi a la cabeza, quienes gobernaron dos períodos seguidos cada uno. Para Lereté, estrenarse como CR en el departamento implica que luego de dos décadas es la primera vez que ven “una posibilidad real y concreta de poder alcanzar el triunfo”.

En cuanto a las principales críticas a la administración del FA en Canelones, Lereté se enfocará en que si es intendente “se acaban el clientelismo, los contratos directos y los cargos de confianza”, así como “el incremento de la carga tributaria”. Prometió que, en caso de ganar, no subirán impuestos y tampoco generarán “una ideologización de la cultura”. Sobre esto último, aseguró que en algunos centros culturales de Canelones se han desarrollado “actividades de corte político-partidario”.

Sobre los temas de campaña, en el acto de proclamación del viernes Andújar dijo que “la capacidad de asombro no tiene límites”, ya que “es tan grande el problema que tienen en Montevideo con la higiene” que ahora resulta “que en esta campaña electoral el FA pone de ejemplo a Canelones”. “Disculpen, no hay mejor refrán: en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Porque si hay algo que no es ejemplo es la higiene de nuestro departamento. Seguimos aceptando un relato que es una falsedad”, sostuvo, y agregó que deben mejorar “la movilidad” y la “carga tributaria”.

Además, Andújar subrayó que el gobierno de Canelones “no puede seguir siendo una herramienta de clientelismo político” ni utilizarse para “plataformas personales, para hacer carrera política y llegar a la presidencia, como hicieron en estos cinco años”.

Por su parte, Cervini dijo a la diaria que recién están conformando los equipos técnicos, hablando con la gente e “identificando los problemas”, por lo tanto, la redacción de las líneas programáticas llevará “un proceso largo”. Subrayó que él hará énfasis en las propuestas de turismo e infraestructura relativas a los balnearios del departamento, que incluirá en su programa, titulado “El Canelones que soñamos”.

“Sin duda que queremos mejorar el turismo en Canelones. Porque hoy, de todo el turismo internacional que entra al país, solamente 3% queda en nuestro departamento; nos parece muy poco. Tenemos que trabajar para poder lograr aumentar este número. Eso quiere decir crecer en infraestructura y en servicios en toda nuestra costa, que tiene más de 60 kilómetros, para poder captar más turismo internacional, que permite generar mano de obra y fuentes de trabajo”, sostuvo.

Sobre la campaña electoral, Cervini subrayó que viene recorriendo el departamento desde hace tiempo, que es probable que hagan algún acto en conjunto los tres candidatos de la CR y que, a su vez, cada uno tendrá alguna actividad con su equipo. “También tenemos planeadas reuniones para ir coordinando todas estas cosas. Está todo fresquito, recién el viernes fuimos proclamados oficialmente. Esta semana también es clave para eso”, indicó.

Por último, el diputado colorado sostuvo que la coalición “no es una herramienta para hacer un acuerdo electoral partidario”, sino que debe ser “la oportunidad para poder desarrollarse, mostrando una visión de Canelones”. “Porque, en definitiva, el dueño del voto es el canario, y va a definirse por la mejor opción que encuentre”, finalizó.