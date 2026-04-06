Hay nervios, hay ansiedad y hay ganas. Muchas ganas. Arrancar un nuevo proyecto periodístico siempre es desafiante. Hacerlo en 2026, además, puede sonar como algo extraño. Quizás parecido a cómo resonaba la idea de lanzar un diario nuevo en 2006, cuando la prensa papel ya estaba en crisis. Sin embargo, acá estamos, otra vez. Y lo que sonará en esta ocasión es una radio, que transmitirá durante las 24 horas por la 97.9 FM y sus repetidoras de Colonia y Maldonado.

En esta primera etapa la franja periodística abarcará desde las 7.00 a las 22.00, de lunes a viernes, con una propuesta que se detalla en esta página. En una segunda etapa, no tan lejana en el tiempo, presentaremos otra grilla para completar el resto de los horarios y los fines de semana.

¿Qué tienen en común estos primeros nueve programas que saldrán al aire a partir de este lunes 6 de abril? Naturalmente, se trata de una propuesta periodística que tomará como primera referencia lo que ya produce la diaria, que es mucho. Con un desafío nuevo: queremos amplificar esos contenidos y, al mismo tiempo, despertar interés para profundizar en la lectura. Consideramos que esta etapa puede ser fundamental para llegar a nuevas audiencias que todavía no conocen lo que hacemos. Y, por fortuna, tenemos una comunidad de suscriptores y suscriptoras que están tan entusiasmados como nosotros frente a esta gran oportunidad: en estas pocas semanas, 1.198 personas ya han colaborado con 2.119.503 pesos, una cifra que crece a medida que nos contactamos con ellos. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo a través de la web https://ladiaria.radio/.

La grilla