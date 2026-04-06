Hay nervios, hay ansiedad y hay ganas. Muchas ganas. Arrancar un nuevo proyecto periodístico siempre es desafiante. Hacerlo en 2026, además, puede sonar como algo extraño. Quizás parecido a cómo resonaba la idea de lanzar un diario nuevo en 2006, cuando la prensa papel ya estaba en crisis. Sin embargo, acá estamos, otra vez. Y lo que sonará en esta ocasión es una radio, que transmitirá durante las 24 horas por la 97.9 FM y sus repetidoras de Colonia y Maldonado.
En esta primera etapa la franja periodística abarcará desde las 7.00 a las 22.00, de lunes a viernes, con una propuesta que se detalla en esta página. En una segunda etapa, no tan lejana en el tiempo, presentaremos otra grilla para completar el resto de los horarios y los fines de semana.
¿Qué tienen en común estos primeros nueve programas que saldrán al aire a partir de este lunes 6 de abril? Naturalmente, se trata de una propuesta periodística que tomará como primera referencia lo que ya produce la diaria, que es mucho. Con un desafío nuevo: queremos amplificar esos contenidos y, al mismo tiempo, despertar interés para profundizar en la lectura. Consideramos que esta etapa puede ser fundamental para llegar a nuevas audiencias que todavía no conocen lo que hacemos. Y, por fortuna, tenemos una comunidad de suscriptores y suscriptoras que están tan entusiasmados como nosotros frente a esta gran oportunidad: en estas pocas semanas, 1.198 personas ya han colaborado con 2.119.503 pesos, una cifra que crece a medida que nos contactamos con ellos. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo a través de la web https://ladiaria.radio/.
La grilla
- De 7.00 a 9.00 llegará Panorama informativo, con la conducción de Magui Correa y Yamila Silva, además de columnas de Antonio Ladra. Tendrá los principales titulares del día y los temas centrales con entrevistas y análisis.
- De 9.00 a 11.00 será el turno de La mañana de la diaria, que continúa en su horario con la conducción de Martín Rodríguez y la participación de Mariana Cianelli, Natalia Uval y Cecilia Álvarez.
- De 11.00 a 13.00 irá La segunda mañana, con Sofía Romano y la producción de Lucas Labandera, columnas sobre cultura, ambiente, deporte, educación y salud, además de la actualización de noticias al mediodía.
- De 13.00 a 15.00 estará La colmena, con la conducción de Carolina García. Buscará ser un espacio de reflexión que trascienda la noticia. Contará con Emilia Díaz, Stephanie Demirdjian y Carlos Demasi como colaboradores.
- De 15.00 a 17.00, la información internacional tiene su espacio privilegiado en Paren el mundo, conducido por Denise Mota y Brian Majlin, y con la producción de Gonzalo Giuria. Tendrá la participación de Roberto López Belloso, director de la versión Uruguay de Le Monde diplomatique, y Maxi Guerra.
- De 17.00 a 19.00 volverá Alejandro Ferreiro, esta vez con Las ganas, programa que cuenta con la producción de la periodista Julia Peraza y la participación del cineasta Pablo Stoll.
- De 19.00 a 20.00 estará el Informativo de cierre conducido por Guillermo Ameixeiras, con media hora de titulares y otra media con espacios de análisis, a cargo de Marcelo Pereira y Lucas Silva.
- De 20.00 a 21.00, La música me llueve, con Carlos Dopico en la conducción, Julia Peraza en la producción y columnas de Ignacio Martínez.
- De 21.00 a 22.00, finalmente, será el turno de Casi mañana, con la conducción de Malena Lizarazú y Gervasio Invernizzi, y la producción de Lucas Labandera. Un programa con foco en la juventud.