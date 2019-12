Alberto Fernández anunció el próximo gabinete de Argentina

El futuro presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer, en sus oficinas ubicadas en el barrio de Puerto Madero, el nombre de las personas que conformarán su gabinete ministerial. Su gabinete presenta un perfil variopinto, con una mezcla de caras nuevas dentro del espectro político con figuras de amplia trayectoria en la vida pública del país.

Además, el futuro equipo de gobierno del líder del Frente de Todos implementará cambios dentro del organigrama del Ejecutivo, que tuvo drásticos cambios durante el mandato de Mauricio Macri. En setiembre de 2018, en medio de la crisis económica argentina, Macri decidió “compactar” el gabinete, según sus propias palabras, y de los 19 ministerios que existían, nueve pasaron a ser secretarías. Trabajo, Salud, Energía, Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Turismo, Agroindustria, y Ciencia y Tecnología perdieron en aquel momento la categoría de ministerio. De la mano de Fernández, la situación de estas carteras no sólo se revirtió sino que se crearon dos nuevos ministerios, los de Vivienda y Hábitat y el de Equidad y Género, por lo que ahora los ministerios y secretarías con el mismo estatus serán 21.

“Sé de la calidad moral y la calidad técnica de cada uno de quienes me acompañan”, dijo Fernández durante la ceremonia de presentación, y destacó: “Estoy muy contento porque somos un frente que se constituyó sobre la base de la unidad”. El presidente electo pasó después a presentar uno a uno a los funcionarios que ocuparán los cargos más importantes en los ministerios y en algunas de las secretarías y dependencias de la Presidencia.

Si bien en las últimas semanas trascendieron los nombres de varios titulares de ministerios, el de Economía se había mantenido en reserva, por lo que la designación de Martín Guzmán para el cargo fue una de las principales novedades de la jornada.

De 37 años, pero con un largo recorrido en el mundo académico, este economista formado en la Universidad de La Plata es colaborador del estadounidense Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, y es también uno de los académicos en los que siempre se apoyó la ex presidenta Cristina Fernández para asesorarse sobre el endeudamiento externo, el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) –organismo del cual el futuro ministro es un crítico acérrimo– y sobre la cuestión geopolítica internacional, según consignó el diario Ámbito Financiero.

Guzmán es el director de la Iniciativa de la Universidad de Columbia para el Programa de Diálogo de Políticas sobre Reestructuración de Deuda. Es investigador asociado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia y profesor asociado de macroeconomía en el Departamento de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Residente desde hace varios años en Estados Unidos, Guzmán aceptó la invitación de Alberto Fernández para afrontar una tarea más que desafiante.

Desde la jefatura del Ministerio de Economía, siempre clave pero más aun en el contexto económico y financiero que vive su país, Guzmán intentará llegar a un acuerdo lo más pronto posible con los acreedores privados y de esa manera despejar la incertidumbre que envuelve a la deuda externa argentina.

Además, Guzmán ha sido un firme partidario de no volver a endeudarse con el FMI, entidad financiera a la que el Estado argentino le debe la mayor parte de los 57.000 millones de dólares del acuerdo stand by firmado por la administración de Mauricio Macri. De ese préstamo, resta que el organismo multilateral desembolse 5.400 millones más otros 11.000 millones previstos para 2020, aunque, como se dijo, la voluntad de Guzmán, y también de Fernández, es no seguir tomando deuda con el FMI. Al respecto, el próximo presidente dijo ayer que “lo que la Argentina precisa es desarrollarse y salir de la especulación económica”.

Gabinete actual Jefe de Gabinete (Marcos Peña)

Interior, Obras Públicas y Vivienda (Rogelio Frigerio)

Economía (Hernán Lacunza)

Salud y Desarrollo Social (Carolina Stanley)

Educación, Cultura y Ciencia (Alejandro Finocchiaro)

Relaciones Exteriores y Culto (Jorge Faurie)

Defensa (Oscar Aguad)

Seguridad (Patricia Bullrich)

Justicia (Germán Garavano)

Transporte(Guillermo Dietrich)

Producción y Trabajo (Dante Sica)

Álter ego

El jefe de Gabinete de Fernández –que asumirá la presidencia argentina el martes– será Santiago Cafiero, licenciado en Ciencias Políticas de 40 años de edad, nieto del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero. Muy allegado a Fernández, que lo definió como su “álter ego”, Cafiero acompañó al líder del Frente de Todos en la fundación del Grupo Callao, una agrupación peronista creada este año en la que se reúnen mayoritariamente jóvenes profesionales y militantes justicialistas.

En cuanto a su trayectoria política, Cafiero fue concejal de San Isidro y funcionario del gobierno bonaerense de Daniel Scioli, quien será designado por Fernández como embajador argentino en Brasil.

Martín Guzmán (c), quien fue designado como Ministro de Economía, ayer, durante la presentación del gabinete.

La economista Cecilia Todesca, una de los principales asesores en temas económicos del nuevo presidente, será la vicejefa de Gabinete.

Además, Fernández intercaló entre los anuncios de los futuros ministros el nombre de dos funcionarios que ocuparán cargos de extrema confianza bajo la órbita de la Presidencia. Uno de ellos será Gustavo Béliz, abogado y político de larga trayectoria dentro del Partido Justicialista: fue ministro del Interior durante el primer gobierno de Carlos Menem, luego fue ministro de Justicia durante el mandato de Néstor Kirchner, y después se desempeñó durante más de diez años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Béliz estará al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que de acuerdo con Fernández, será el órgano desde el cual se afrontará la reforma del Estado argentino.

El presidente electo dijo que está trabajando junto con Béliz en un proyecto de ley para la conformación del Consejo Económico y Social, entidad que, de acuerdo al próximo mandatario, deberá encargarse de trabajar “en las grandes políticas de Estado de las que tanto hablamos y nunca concretamos, porque las decisiones las toma uno solo, el gobierno de turno. La idea es que este consejo trascienda a los gobiernos”.

Además, Fernández informó que su secretaria legal y técnica será la abogada Vilma Ibarra, quien, como dijo el propio Fernández, será la que “cubra sus espaldas de todo lo que firme”.

El próximo ministro de Relaciones Exteriores será Felipe Solá, dirigente de 69 años que ocupó numerosos cargos públicos, entre ellos la gobernación de la provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2007. Si bien nunca ocupó cargos relativos a la política exterior, su gran experiencia fue decisiva para ser el designado por Fernández para la cancillería. Sobre Solá, el futuro gobernante dijo: “Es un amigo de casi toda la vida que queremos que exprese nuestra posición en el mundo, más con lógicas políticas que diplomáticas, y que desarrolle la tarea de comercio exterior”.

Dentro del gabinete las dos figuras más cercanas a la futura vicepresidenta, Cristina Fernández, son Eduardo Wado de Pedro, abogado de 43 años que fue uno de los grandes articuladores de la alianza entre el futuro mandatario y su vice. Tal como han manejado varios medios argentinos en las últimas semanas, De Pedro, que es un íntimo amigo de Máximo Kirchner, será los ojos y oídos de la vicepresidenta en la Casa Rosada. El otro ministro estrechamente ligado a la ex mandataria es quien ocupará la cartera de Defensa, Agustín Rossi, ex jefe de bancada en la Cámara de Diputados del Frente para la Victoria. Sobre Rossi, Fernández dijo: “Nos conocemos de la prehistoria kirchnerista”.

Ministerios creados por el próximo Ejecutivo Equidad y Género (Elizabeth Gómez Alcorta)

Vivienda y Hábitat (María Eugenia Bielsa)

El ministro de Salud, tal como se sabe desde hace algunos días, será Ginés Gonzáles García, quien ya ocupó el cargo entre 2002 y 2007. “Nadie conoce lo que pasa con la salud en la Argentina como Ginés González García”, afirmó Fernández durante la presentación de este médico de 74 años, que tiene un buen ida y vuelta tanto con Alberto como con Cristina Fernández.

Otro de los ministerios que ya tenía titular cantado era el de Desarrollo Social. Quedará a cargo de Claudio Arroyo, un politólogo y docente especializado en el tema de la pobreza. Intentar reducirla será uno de los ejes centrales del gobierno de Fernández, según él mismo ha dicho.

En cuanto a Trabajo, que volverá a tener el estatus ministerial que le fue sacado durante el gobierno de Macri, el responsable será Claudio Moroni, amigo personal del futuro presidente, que será el mascarón de proa del “pacto social” del que viene hablando Fernández, fundamental para el comienzo de una nueva era en el país.

En el próximo gabinete sólo habrá cuatro mujeres. Una de ellas será la ministra de Justicia, Marcela Losardo, de 61 años, compañera de Fernández desde los tiempos en que ambos estudiaban Derecho, por lo que los une una estrecha amistad y confianza. Otra de las mujeres en el gabinete será la antropóloga Sabina Fréderic, que se desempeñó como funcionaria del Ministerio de Defensa entre 2009 y 2011.

Las restantes dos mujeres que ocuparán cargos ministeriales lo harán en carteras creadas por el próximo Ejecutivo. En el Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación fue designada la arquitecta rosarina María Eugenia Bielsa. Alberto Fernández la definió durante la presentación de los ministros como una dirigente “excepcional” con gran capacidad académica en la cuestión del urbanismo y la vivienda, además de tener una “gran capacidad ética”.

Finalmente, el Ministerio de Equidad y Género tendrá al frente a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, de 47 años, que tuvo notoriedad mediática por haber sido la representante legal de la dirigente social Milagro Sala. Según el diario Página 12, la designación de Gómez Alcorta expresa la transversalidad política del Frente de Todos que llevó a Alberto Fernández a la presidencia. La futura ministra no proviene del peronismo ni del kirchnerismo, sino que milita en la organización “feminista, popular, mixta y disidente” Mala Junta, que forma parte del espacio Patria Grande, donde confluyen expresiones de la izquierda popular y sectores cercanos al kirchnerismo.

Ministerios y ministros del nuevo gobierno Jefe de Gabinete (Santiago Cafiero)

Interior (Eduardo de Pedro)

Economía (Martín Guzmán)

Producción (Matías Kulfas)

Relaciones Exteriores (Felipe Solá)

Defensa (Agustín Rossi)

Seguridad (Sabina Fréderic)

Transporte (Mario Meoni)

Justicia (Marcela Losardo)

Educación (Nicolás Trotta)

Salud (recupera el rango, actualmente es una secretaría) (Ginés González García)

Trabajo (recupera el rango, actualmente está dentro de Producción) (Claudio Moroni)

Obras Públicas (recupera el rango, actualmente está dentro de Interior, Obras Públicas y Vivienda) (Gabriel Katopodis)

Desarrollo Social (recupera el rango, actualmente es una secretaría) (Daniel Arroyo)

Medio Ambiente (recupera el rango, actualmente es una secretaría) (Juan Cabandié)

Ciencia y Tecnología (recupera el rango, actualmente es una secretaría) (Roberto Salvarezza)

Turismo y Deportes (recupera el rango, actualmente es una secretaría) (Matías Lammens)

Cultura (recupera el rango, actualmente es una secretaría) (Tristán Bauer)

Agricultura (recupera el rango, actualmente es una secretaría) (Luis Basterra)

