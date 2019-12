El presidente de Colombia anunció la salida del cuestionado jefe del Ejército

Durante una sorpresiva rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, el presidente Iván Duque anunció la salida del jefe del Ejército Nicacio Martínez, quien había asumido el cargo en diciembre de 2018. “Hoy hemos tenido una conversación profunda, una conversación donde hemos reconocido su gran servicio a nuestro país y hemos tomado la decisión, después de haber tenido esta conversación, para que el general Nicacio de Jesús Martínez deje la comandancia del Ejército. Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales no solamente he acogido, sino que los he acogido con un inmenso sentimiento de gratitud y de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia”, dijo Duque.

Según informó el diario colombiano El Tiempo, el mandatario estuvo acompañado por la cúpula castrense y por su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, e informó que el reemplazante de Martínez en el cargo será el general Eduardo Zapateiro.

En los últimos meses el general Martínez estuvo en el centro de una polémica, luego de que una investigación publicada por el diario The New York Times lo acusara de no tener en cuenta la seguridad de la población civil durante las operaciones militares que él ordenó para matar, capturar o forzar la rendición de grupos criminales o guerrilleros que actúan en Colombia. Las dispuso junto al objetivo de duplicar el número de bajas y capturas establecido como meta para el Ejército.