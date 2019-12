La oposición bonaerense impidió tratar una ley impositiva impulsada por Axel Kicillof

“No nos están dando los instrumentos mínimos para ocuparnos de la emergencia”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hacía referencia a la falta de cuórum que tuvo la sesión del parlamento provincial en la que los legisladores tenían que comenzar a debatir el proyecto de reforma de la ley impositiva que propuso el gobernante del Frente de Todos. La alianza Cambiemos tiene mayoría en el parlamento bonaerense y su presencia era fundamental para que pudiera sesionar.

Según informó el portal Tiempo Argentino, Kicillof no ocultó su molestia y dijo que el proceso de discusión de esta norma es “medio difuso” por la falta de interlocutores claros en la oposición, ya que la ex gobernadora María Eugenia Vidal “se fue de viaje” a París y su ex jefe de gabinete y mano derecha, Federico Salvai, “tampoco está en la provincia”.

El punto más conflictivo de la ley impulsada por Kicillof y su equipo económico es la suba de impuestos a las propiedades urbanas y rurales. “Se estableció un esquema de segmentación que beneficia a pequeños y medianos productores partiendo de un 15% para las propiedades de menor valor”, dijo Pablo López, ministro de Hacienda provincial, según informó Infobae. Se comunicó que también los campos destinados para la producción láctea tendrán exenciones impositivas.