Salto: Andrés Lima no consiguió los votos en el Plenario Departamental del FA para ser candidato

El sábado el Frente Amplio (FA) de Salto realizó un plenario para aprobar las candidaturas a la intendencia del departamento. Los postulantes eran Andrés Lima, el actual encargado de la comuna, Soledad Marazzano, edila del Partido Demócrata Cristiano, y Mijail Pastorino, del Movimiento de Participación Popular (MPP), pero ninguno de los tres obtuvo la cantidad de votos suficientes –mayorías especiales, según exige el estatuto de FA– para que se apruebe su candidatura.

Daniel Dalmao, dirigente salteño del Partido Comunista del Uruguay (PCU), señaló a la diaria que se decidió pasar el tema de las candidaturas al Plenario Nacional para que proponga una forma de resolverlo. Sostuvo que es una “situación compleja”, pero que confían en que se resuelva en la próxima instancia, ya que el FA es la fuerza política que tuvo mayor votación en octubre en Salto, y, además, “todo parece indicar que tiene una muy buena posibilidad de retener el gobierno”.

Dalmao negó que haya cierta reticencia con la candidatura de Lima, ya que, “por lejos, es el que tiene un respaldo mayoritario en el FA”, pero “hubo diferencias” en algunos sectores, con una “visión distinta” sobre su gestión, que “no se pudieron resolver” y tuvieron su expresión en el plenario. A su vez, Marazzano dijo a la diaria que le pareció “increíble” que algunos sectores del FA no le hayan dado los votos a Lima, ya que “es el candidato natural, por ser el intendente y porque tiene que competir, y lo viene demostrando desde que tiene la mayoría de votos en Salto”. Agregó que el Plenario Nacional podrá definir los criterios para elegir los candidatos o directamente elegirlos.

Montevideo y Canelones

Los dos grandes bastiones del FA siguen siendo Montevideo y Canelones. Fueron los únicos dos departamentos donde esa fuerza política quedó primera en el último balotaje, y, en lo que concierne a las intendencias, la capital está a cargo del FA hace tres décadas y Canelones hace 15 años. Por lo tanto, dentro de la coalición de izquierda se empiezan a mover las fichas con cuidado para ganar otra vez en ambos departamentos en las elecciones de mayo.

En Canelones toma cada vez más fuerza la candidatura del actual intendente, Yamandú Orsi, que ya cuenta con el respaldo oficial del Partido Socialista (PS) y el sábado se sumó el apoyo del Partido por la Victoria de Pueblo. Este último sostuvo en un comunicado que Orsi “es un hombre con propuestas claras, innovadoras, constructor de equipos de trabajo, comprometido con los principios, el programa de nuestra fuerza política y nuestra gente, y posee, además, una vasta experiencia en el duro oficio de gobernar, que lo tuvo en estos años como un actor privilegiado de este proceso de cambios que se ha iniciado en nuestro departamento”. A su vez, el sector de Orsi, el MPP, también apoya su candidatura y en breve se expedirá formalmente. Además, posiblemente el PCU se incline en ese sentido.

Pero en Montevideo el panorama no está tan claro. Entre los nombres que se han manejado –como Alejandro Sánchez, Carolina Cosse, Graciela Villar, Pablo Ferreri y el ex candidato presidencial Daniel Martínez, entre otros–, la semana pasada se sumó el de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, que fue impulsado por el ex presidente José Mujica. En Facebook, Pereira señaló: “Por supuesto que valoro muchísimo el planteo, pero, antes de dar una respuesta, la propuesta debe ser formal, para luego analizar con rigurosidad para dar esa respuesta. Nunca fue ni será una aspiración individual llegar a ocupar un espacio. Responde a procesos colectivos en los que en el centro de las preocupaciones están y estarán siempre las transformaciones sociales”. Entonces, dijo que va a seguir “ejerciendo y ocupando todo el tiempo para estar en el PIT-CNT”. “Si en algún momento tomo una decisión, los trabajadores lo van a conocer a través de mí”, finalizó.

En la capital, el MPP todavía no tomó postura y sigue teniendo reuniones para analizar todos los nombres que están sobre la mesa. En la misma situación está el PS. Gonzalo Civila, su secretario general, dijo a la diaria que en estos momentos están conversando con los distintos grupos y la Departamental de Montevideo está “procesando el tema”. Agregó que “lo único concreto” es un concepto general que surgió de la última declaración del comité central –el 30 de noviembre– y que se aplica “a todos los departamentos”: “Nuestra prioridad en este camino no será garantizar espacios o candidaturas, sino cuidar la unidad del FA y defender las herramientas colectivas que nos permitan seguir luchando por la causa de la dignidad humana en la sociedad uruguaya”. Añadió que, si bien eso es “bastante abstracto”, están tratando de regirse por esa idea “y no priorizar las candidaturas propias, sino la unidad del FA”.