El presidente peruano planteó adelantar las elecciones para el año que viene

Durante su discurso en el Parlamento en el marco de las fiestas patrias, el presidente peruano, Martín Vizcarra, planteó sorpresivamente una reforma constitucional que permita que las elecciones generales, en las que se eligen tanto el mandatario como los integrantes del Congreso, se realicen el año que viene, y no en 2021, como está estipulado.

Según el diario El Comercio, Vizcarra hizo este planteo al pronunciarse sobre las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política que su gobierno sometió a cuestión de confianza en junio.

Para el mandatario, el Parlamento hizo “caso omiso” de una de las iniciativas referidas a una reforma constitucional para que la inmunidad parlamentaria sea revisada por la Corte Suprema, y no por el Parlamento, como ocurre actualmente y como finalmente mantuvo el Legislativo. “Es inadmisible que alguien, sólo por ser congresista, no pueda ser juzgado”, manifestó Vizcarra.

En ese sentido, el presidente se preguntó: “¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de ‘presidente, cierre el Congreso’. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”.

“Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio de 2020. De igual modo, en esa reforma se solicita el recorte del mandato presidencial a esa misma fecha. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la constitución política del Perú”, sentenció.