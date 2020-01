Luego del anuncio formal de la candidatura de Álvaro Villar, el senador electo por el Partido Socialista (PS) Daniel Olesker deslizó algunas críticas en Twitter. Dijo que no era su intención cuestionar la gestión de Villar al frente del Maciel, pero llamó a no fraccionar la reforma de salud. “No agarró un Maciel en ruinas”, sentenció.Según dijo, el Sistema Nacional Integrado de Salud había potenciado el hospital desde 2005 y su presupuesto en 2011 “ya era 77% más alto que en 2004”. Luego resaltó los “logros” de la gestión de Daniel Parada, ex director del hospital, mencionando la creación de la sala de neurocirugía, la ampliación del CTI y el desarrollo de la medicina paliativa. “Lo que quiero decir no quita mérito a lo que se sostiene. Solamente digo que la historia no empieza cuando llegamos y eso vale para todos”, concluyó. Villar había dicho en rueda de prensa que su intención era trabajar con la “misma idea que hicimos en el hospital, de ‘actitud Maciel’: el concepto de ‘actitud Montevideo’ para que el funcionario municipal sienta orgullo de serlo, y además, centrar todo en el ciudadano”.