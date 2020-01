Otras actividades musicales para disfrutar el fin de semana

Rock de acá

La revista Soy música organiza por tercer año consecutivo un festival de rock, esta vez en La Paloma, Rocha. El Soy Música Fest arrancará hoy a las 17.00 y terminará pasadas las 4.00, con entradas por Red Tickets a $ 800. Marcos Cabrera, director de la revista y organizador del festival, señala que armaron una grilla ecléctica para que sea un evento diferente. Tocarán Once Tiros, Buitres, Trotsky Vengarán, Congo, Salados, Chala Madre, Los Sapos Tetones y Capitán Tula y más. También habrá artes circenses, entre otras actividades.

Quiero verla en el show

Los legendarios Ratones Paranoicos se presentarán hoy en Maldonado, en el clásico festival del restaurante Medio y Medio de Punta Ballena (Avenida del Parador Viejo y Brisas del Mar), a las 22.30. Las entradas se consiguen por Red UTS: valen $ 1.540 (generales) y $ 2.375 (vip).

Atlántida Suena

Mañana en Expo Platea de Atlántida, sobre la rambla del balneario canario, tendrá lugar un festival con varias bandas, a partir de las 19.30: Saias ao Vento, Mi Vieja Mula, Mandinga jazz, Paranautas, Nameless y Emision. La entrada es gratuita -la salida también-.

Spuntone y Mendaro

Como quien no quiere la cosa, el dúo formado por el ex guitarrista de Hereford y el ex vocalista de La Trampa está cumpliendo diez años y lo festeja con diversos toques. El jueves a las 20.00 será el turno de Espacio Miramar de Piriápolis (Rambla de los Argentinos 1126). Las entradas están a la venta en la boletería de la sala; las anticipadas valen $ 450, y en el día del concierto, $ 550.

Wozzeck

Hoy a las 14.55 en el teatro Solís se proyectará en directo -en HD- desde el Metropolitan Opera House de Nueva York la obra Wozzeck, una ópera en tres actos escrita por el austríaco Alban Berg, con libreto del propio compositor. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 400. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.