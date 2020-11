Martín Nicolás Silva González, de 24 años, fue asesinado en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Estaba privado de libertad en la celda 11 del sector B. Se trabaja para encontrar a el o los presuntos autores.

El módulo 11 es el más complejo dentro del complejo penitenciario. Allí están presos 600 varones. Presenta severos déficit de infraestructura que dificultan el tratamiento penitenciario. En mayo hubo cuatro homicidios en este módulo.

A raíz de esto, y de la falta de actividades que suponía un encierro prácticamente absoluto, se fortaleció la gestión incorporando operadores penitenciarios. Este equipo de funcionarios civiles pertenece a la última generación que se formó en el Centro de Formación Penitenciaria.

En lo que va del año se produjeron 30 muertes violentas en cárceles: homicidios, suicidios, accidentes y otras causas violentas sin aclarar. Doce de los homicidios fueron en Comcar. Desde agosto que no ocurría un homicidio en esta cárcel; y, en particular, desde mayo que no había homicidios en el módulo 11.