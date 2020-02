Sindicatos de la salud rechazaron declaraciones de José Mujica y exigieron “respeto” a la profesión

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) rechazó este domingo, por medio de un comunicado, las declaraciones del ex presidente José Mujica en relación con los médicos y sus motivaciones laborales, por considerarlas “estigmatizantes, generalizando al colectivo médico y acusándolo de posturas morales que claramente no compartimos y no nos identifican”. El SMU exigió “respeto” a la profesión y manifestó que las expresiones de Mujica “preocupan”, por “su rol como formador de opinión en la sociedad”.

El viernes el ex presidente recibió en su chacra al candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA) y director del hospital Maciel, Álvaro Villar. Luego de la reunión, en diálogo con la prensa, el ex mandatario destacó la “madera solidaria” de Villar por alejarse de la medicina para ser candidato, y sostuvo que se necesitan “muchos más médicos” que “no se dedican a juntar plata y comprar estancias, sino médicos que se preocupan por la gente”.

En el comunicado, el SMU señala que “ni el compromiso social ni el humanismo son rarezas a destacar entre médicos: son inherentes a nuestra profesión”, y que “brindar cada día la mejor calidad de asistencia a la población es la tarea que como colectivo nos une y nos desvela”. “La mayoría de los médicos trabajan, algunos por mucho menos salario del que deberían percibir, así como otros integrantes de nuestro colectivo sin duda tienen excelentes remuneraciones”, agrega el texto.

Comunicado institucional sobre las declaraciones del Senador y ex Presidente José Mujica sobre el colectivo médico.https://t.co/nmJQqieizf — Sindicato Médico del Uruguay (SMU) (@smuruguay) February 2, 2020

En la misma línea se expresó el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) en un comunicado difundido este domingo. El SAQ planteó que, por medio de sus dichos, Mujica “pretende estigmatizar de una manera absolutamente injusta al Colectivo Médico del Uruguay y, por ende, a todos sus integrantes, denigrándolos ante la opinión pública y favoreciendo las actitudes de violencia y resentimiento social”. Asimismo, señala que “dichas declaraciones desconocen la enorme vocación de servicio que desde todos los tiempos han tenido y tienen los médicos de Uruguay”, que “dejan día a día los que podrían ser sus legítimos intereses personales y familiares para atender a quienes necesitan de su capacidad, de su tiempo y de su dedicación, sin importar el día, la hora o el momento”.

También la Federación Médica del Interior (Femi) se manifestó en rechazo a las declaraciones del líder del Movimiento de Participación Popular y solicitó su “retractación pública”. En un comunicado, la Femi señaló: “La práctica de la profesión médica implica no solamente adquirir conocimiento y destrezas, sino vocación de servicio, humanización, sensibilidad, y como trabajadores percibimos una remuneración”

Los médicos del Interior pic.twitter.com/hHOrDm6goY — FEMI (@FEMIcomunica) February 2, 2020

El sábado, el presidente del SMU, Gustavo Grecco, se manifestó al respecto en su cuenta de Twitter: “Sorpresa, dolor y rechazo nos provocan las declaraciones del ex presidente Sr. José Mujica”. Y agregó: “Estigmatizar generalizando al colectivo médico no parece ser el camino”.

El ex presidente del SMU y dirigente de Unir, Julio Trostchansky, publicó en la misma red social: “Pepe, el Uruguay está muy bien entonces porque el 99% de los médicos nos preocupamos por la gente”. Y continuó: “Un concepto lleno de prejuicios que va en contra de la historia: [Vladimir] Roslik, [Manuel] Liberoff, Tabaré [Vázquez] y otros tantos han demostrado el perfil de los médicos en nuestro país”.