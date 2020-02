Un sospechoso del homicidio de Marielle Franco fue asesinado por la policía brasileña

Adriano Magalhaes da Nóbrega, un ex capitán de la Policía Militar de Río de Janeiro, de 43 años, era el jefe de una milicia que operaba en ese estado, denominada Escritório do Crime. Según la investigación judicial, fue su equipo el que fue contratado para el asesinato de la edila y activista Marielle Franco, ocurrido en 2018, aunque todavía no se sabe quién habría solicitado el crimen.

Nóbrega fue abatido por la policía, supuestamente en un tiroteo en Bahía. La Secretaría de Seguridad Pública local informó que lo había localizado en una zona rural, y que cuando se avanzó para intentar detenerlo, él disparó contra los agentes. En el intercambio de balazos fue herido y se lo trasladó al hospital, pero no fue posible salvarlo.

El ex policía temía ser asesinado, dijo su abogado, Paulo Preta. Contó que cuando intentaba convencer a su cliente de que se entregara, él le respondía que no iba a hacerlo “porque estaba seguro de que lo matarían para eliminar pruebas”.

El 14 de marzo se cumplen dos años de la muerte de Marielle.

Estaba prófugo hace más de un año, acusado de apropiación ilegal de tierras, extorsión y receptación, a la vez que era investigado como jefe de una milicia carioca. El ex policía militar Ronnie Lessa, autor material del asesinato de Marielle y de su conductor, Anderson Gomes, fue quien declaró que formaba parte de ese grupo. La Justicia quería interrogar a Nóbrega para conocer la identidad de quienes contrataron a su milicia para asesinar a la edila, información que es posible que no esté en otro lugar.

El vínculo con el hijo de Bolsonaro

Nóbrega era amigo de Fabrício Queiroz, un ex asesor del actual senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, quien es investigado por un esquema de desvío de fondos a través de la contratación de funcionarios “fantasma” cuando integraba la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. De acuerdo con la investigación judicial, la madre y la ex esposa de Nóbrega fueron dos de los funcionarios “fantasma” en la nómina de Bolsonaro.

La cercanía entre Nóbrega y el mayor de los hijos de Bolsonaro quedó clara cuando, en 2005, el entonces edil le entregó el más alto distintivo del Legislativo de Río, la Medalha Tiradentes. En ese entonces el policía estaba detenido, acusado de homicidio, y poco más tarde fue expulsado de la fuerza.

El PSOL reclama una investigación

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), al que pertenecía Marielle, exigió este domingo que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Nóbrega, al que calificó como una “pieza clave para revelar diversos delitos”, como el de Marielle y los del hijo de Bolsonaro.