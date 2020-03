Camilo_IPA | Es indignante que la gente se venga para Rocha a pasar la cuarentena, como si esto fuera un paraíso de la joda y el descanso. Acá hay personas que somos rochenses desde hace tiempo y no estamos de vacaciones. Como alguien que vino a Punta del Diablo en Carnaval y decidió quedarse a vivir hasta el invierno me siento invadido. #FueraMontevideanosDelParaíso

Homero | Acá lo que se precisa es que el helicóptero ese de mierda se deje de decir boludeces y empiece a dispararle a la gente que anda por la calle como si nada. Ojo, disparar al piso, cerca de los pies, porque tampoco es cuestión de empezar a hacer salvajadas.

Hortensia | 500 pesos por una botellita de alcohol en gel, estamos todos locos. Podés hacer lo mismo con alcohol, dulce de membrillo y gelatina. Es un poco molesto por el tema de las moscas, pero creo que las moscas no transmiten coronavirus, no? Alguien que me ayude con esto, por favor.

Jhony | Hortensia, las moscas no transmiten coronavirus, pero sí chickungunya, así que mejor no le pongas dulce de membrillo. Ponele plástico derretido que es lo mismo. Cuando se enfríe lo metés cinco minutos en el micro y se pone blandito de nuevo.

Granadero_por_siempre | Esto es la muestra de que no es fácil tomar decisiones desde el gobierno, porque las soluciones a veces traen nuevos problemas. Larrañaga mandó cagar a palos a todos los jipis mugrientos, Rocha se limpió, y ahora todo el mundo quiere irse para ahí.

Liberal | Señores, la libertad de circulación es uno de los principios más importantes del orden republicano, y por eso es también uno de los primeros que atacan dictadores y totalitarios cuando llegan al poder. Yo entiendo que desde el punto de vista sanitario lo mejor pueda ser limitar el derecho del coronavirus a circular por donde se le dé la gana, pero ¿a qué precio? ¿No será peor el remedio que la enfermedad? Y no, no me digan “es sólo un microorganismo”. Los ataques a la libertad de circulación nunca son pequeños.

Inkorrecto | Saben qué? Yo me cago en la corrección política. Acá las cosas hay que decirlas como son. La culpa del coronavirus la tienen los chinos, porque son unos trogloditas que se comen murciélagos como si estuviéramos en el paleolítico. Si Lacalle Pou tuviera un poco de huevos le diría al pueblo LA VERDAD: los chinos NO FORMAN PARTE de occidente. Pero no, prefieren mantener oculto este hecho para no echarse encima a los progres.

Mica | No es momento de ponerse a tirar paloooooossss!!!! Yo apoyo a MI PRESIDENTE, Luis Lacalle Pou, a MI MINISTRO DE SALUD PÚBLICA, Daniel Salinas, y a Azucena Arbeleche, que todavía no entendí bien qué cargo tiene pero forma parte de MI GOBIERNO, y por eso todos deberíamos apoyarla.