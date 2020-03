Lacalle Pou enviará el proyecto de ley de urgencia al Parlamento el 16 de marzo

En rueda de prensa después de participar en el desfile de la Patria Gaucha, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que enviará el proyecto de ley de urgencia al Parlamento el 16 de marzo. Previamente se había informado que la iniciativa ingresaría por el Senado, donde se formará una comisión especial para estudiarla.

Además, Lacalle Pou respondió a las críticas que surgieron desde organizaciones civiles y la oposición ante presuntos abusos cometidos por la Policía desde la asunción del nuevo gobierno. “Fuimos muy claros en lo que íbamos a hacer (...) nadie puede llamarse a engaño”, dijo. Agregó que las actuaciones policiales que se están llevando adelante corresponden a sus “instrucciones claras de la estrategia y la táctica” y, por lo tanto, “tienen todo el respaldo del Poder Ejecutivo”.

El presidente también se refirió al aumento del dólar, que acumuló en la semana un aumento de 6% y el viernes ameritó la primera intervención del Banco Central desde que comenzó este gobierno. Lacalle Pou dijo que esto le preocupa porque “hay muchos uruguayos que tienen sus ingresos en pesos y están endeudados en dólares”. En particular, aseguró, esto afecta a “la gente de menores recursos”, a la cual estos saltos “les genera un desequilibrio en la economía doméstica”.

Acerca de las perspectivas a futuro en el precio del dólar, dijo que el aumento no responde a “una variación del mercado nacional” sino “regional y mundial”. “Como no es un tema exclusivamente doméstico es más difícil prever hasta dónde va a seguir. Esperemos que esta tendencia no siga”, añadió. También precisó que la intervención del Banco Central será únicamente “para que no peguee saltos bruscos”.