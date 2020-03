1) Información

¿Qué es el coronavirus?

La desinformación puede ser tanto o más peligrosa que el coronavirus en sí, por lo que es fundamental que a la hora de hablar del tema con nuestro entorno lo hagamos en forma SIMPLE, CLARA Y ACCESIBLE. Esto es lo que debemos saber: se trata de un virus muy similar al de la gripe, pero con la diferencia de que sus cadenas de ADN no se alimentan de las proteínas mitocondríacas EX4-b o EX7-n, sino de los triglocéridos complejos Fg887-lkjo o GHA87-gd, tal como está explicado en el Tratado sobre la Masa Universal Alterna de Stephen Hawking (páginas 37 a 1.765), de fácil lectura.

¿Cómo combatir la desinformación?

Si una persona comenta en público o difunde en redes sociales algún dato falso debemos responderle con otro dato falso, porque negativo más negativo da positivo.

¿Qué hago si contesto mal la pregunta 7?

Deberás empezar el cuestionario a partir del punto 12), inciso i, ii y iii.

2) Monitoreo

¿Cuándo debo consultar a un médico?

Si una persona de su entorno presenta síntomas se debe alertar lo antes posible a un prestador de salud para que el paciente sea aislado por completo o internado en un hospital, donde eventualmente será entubado e ingresado en una unidad de terapia intensiva. Si el que presenta síntomas es uno mismo más vale no decir nada, para evitar pasar un mal rato. Haga vida normal, manténgase alejado de los médicos y si le preguntan por los ojos vidriosos y los mocos diga que estuvo llorando porque se acaba de enterar de que su hermano no paga desde hace veinte años la contribución inmobiliaria de la casa familiar de Cuchilla Alta.

3) Profiláxis

¿Los tapabocas son útiles?

La mayoría de los tapabocas descartables que se venden en las farmacias no son efectivos para evitar ser contagiado por el coronavirus. Sin embargo, son útiles para evitar que una persona infectada contagie a otros cuando tose o estornude. Por lo tanto, el uso de tapabocas es recomendable, siempre y cuando lo paguen los otros.

¿Cada cuánto debo lavarme las manos?

Es fundamental lavarse las manos con la mayor frecuencia posible, asegurándose de limpiar bien debajo de las uñas. Luego de tocar el picaporte de la puerta del baño para salir se debe entrar de nuevo y repetir el lavado. Esta rutina debe repetirse hasta que otra persona entre al baño y podamos salir sin tocar el picaporte. En caso de dudas acerca de si las manos están bien lavadas, hay que volver al baño y lavárselas.

4) Vías de contagio

¿Es seguro compartir el mate?

Cualquier ser humano que tenga una mínima preocupación por su salud y la de la biósfera debería dejar de tomar mate, porque 95% de la yerba está hecha con sobrantes de soja transgénica pintada de verde. Algo bueno tenía que tener este bicho.

¿Son peligrosas las orgías?

El sexo grupal es uno de los regalos más hermosos de la creación y definitivamente algo por lo que vale la pena morir, así que debe seguir siendo practicado con normalidad.

5) Factores de riesgo

¿El consumo de drogas favorece el contagio?

En la provincia china de Wuhan no se registró ningún caso de personas que consuman drogas y se hayan contagiado, aunque en China nadie se droga. En Europa, el 100% de los casos de contagio se dieron en personas que consumen drogas, pero allí todo el mundo se droga. Así que hasta que algún presidente no venga y diga “se acabó la joda, a partir de ahora 50% de la población va a drogarse y el otro 50% no, así nos sacamos la duda de una buena vez por todas” no habrá datos concluyentes sobre este punto.

¿Debo trabajar desde casa?

Si la empresa pide a sus empleados que trabajen desde casa lo más seguro es ir a trabajar, porque el edificio va a estar vacío. Si todos los empleados siguen este razonamiento y van a trabajar, lo más seguro es quedarse en casa, para evitar el contacto. Lo ideal es monitorear la situación desde el grupo de Whatsapp del trabajo, tomando la precaución de no abrir videos sospechosos en presencia de otras personas, ya que pueden contener gemidos orgásmicos de una mujer, lo que nos hará pasar un momento incómodo.