Tabaré Vázquez a sus ministros: “Hasta la victoria, siempre”

“Hasta la victoria, siempre”, dijo Tabaré Vázquez, mientras subía a un auto, a pocos metros de la Torre Ejecutiva y mientras el recién asumido presidente, Luis Lacalle Pou, firmaba la designación de sus ministros.

Vázquez le dijo eso a varios de los principales colaboradores de su administración, como el ex secretario de Presidencia, Miguel Angel Toma, el ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y el ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. También estaban a su lado Pablo Ferreri, Benjamín Liberoff y Santiago Soto, entre otros ex jerarcas.

Luego se dirigió a su casa en el Prado, donde lo esperaba un grupo de militantes del Frente Amplio. “Muchas gracias a todos. Hasta la victoria siempre”, repitió el líder frenteamplista. Antes de ingresar a su casa, el líder frenteamplista dijo: “en cinco años estamos festejando”.

Ayer Vázquez había participado en la ceremonia de arriado de bandera y luego hizo declaraciones a la prensa: “Me siento con la conciencia tranquila, hicimos todo lo que pudimos para que el pueblo uruguayo pudiera vivir mejor. Estoy profundamente emocionado”, dijo.

El viernes, en un acto multitudinario en La Teja, Vázquez ya había tenido un contacto directo con la militancia frenteamplista. “Les pido de corazón que no se rindan”, dijo el ex presidente. En otro pasaje de su oratoria expresó: “El del Frente Amplio es un legado que tenemos que defender, tenemos que apoyar y estar convencidos de su importancia”.