El coronavirus golpea con fuerza en Nueva York

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York dio a conocer una cifra que alarmó a las autoridades y que podría graficar el alcance que ha tenido allí la epidemia de covid-19. En los primeros cinco días de abril, 1.125 personas fueron declaradas muertas en sus domicilios, casi 1.000 más que en igual período en 2019, cuando hubo 131 casos.

Los médicos que atienden esas llamadas de urgencias domiciliarias no realizan los exámenes para determinar si efectivamente esas personas habían contraído la enfermedad, sin embargo, de acuerdo con información publicada por The New York Times, algunas de ellas pudieron haber sido sometidas a pruebas de control y no admitidas en hospitales, dada la gravedad de su situación.

En cualquier caso, las autoridades creen que el gran salto en el número de muertes de este abril responde efectivamente al brote de coronavirus. “El disparador de este gran aumento de muertes en el hogar es la covid-19. Algunas personas mueren directamente por eso y otras indirectamente, pero ese es el trágico factor X aquí”, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Según informaron medios estadounidenses, 15 equipos compuestos por cuatro empleados de morgues y bomberos trabajan para intentar recuperar los aproximadamente 280 cuerpos que son retirados cada día de viviendas particulares de la ciudad. En los operativos de remoción de cadáveres también participan miembros del Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Aérea.

En todo Estados Unidos, de acuerdo con los registros oficiales, en la primera semana de abril se contabilizaron alrededor de 2.000 muertes más que las habituales. Las cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas son de cerca de 5.100 muertes totales en el país, sin importar la causa, en la semana que terminó el 5 de abril, en comparación con unas 3.200 registradas hace un año en el mismo período.

En las primeras diez semanas de 2020, hasta el 8 de marzo, se había verificado un promedio semanal de 3.132 muertes, un poco menos que en igual lapso en 2019. El aumento coincide con el brote de coronavirus, manifestó la Oficina de Estadísticas.

En todo el territorio estadounidense se adjudicaron a la epidemia unas 18.000 muertes. El estado de Nueva York, y en particular la ciudad del mismo nombre, han sido las zonas más afectadas del país por la pandemia, con más de 7.000 fallecidos y casi 175.000 personas infectadas. Se estima, además, que estas cifras subestiman la expansión del virus, porque las pruebas para detectarlo sólo se aplican a las personas que presentan síntomas o a quienes hayan estado en contacto directo con ellas.

En el mundo, los casos de covid-19 registrados son más de un millón y medio, y las muertes son casi 93.000.