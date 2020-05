Celso de Mello, uno de los ministros que integran el Supremo Tribunal Federal de Brasil, habilitó este viernes la difusión de un registro en video de la reunión de gabinete del 22 de abril, presentada como prueba por el ex juez Sérgio Moro en su denuncia contra Jair Bolsonaro. Cuando Moro renunció a su cargo de ministro de Justicia, dijo que el presidente de Brasil lo presionó para que cambiara a las autoridades de la Policía Federal del estado de Río de Janeiro. Acusó a Bolsonaro de intentar evitar así que avanzaran investigaciones en las que dos de sus hijos y algunos aliados políticos aparecen como sospechosos.

En el video, según consignaron medios brasileños, Bolsonaro, exaltado, argumentó a favor de cambiar al jefe de Policía de Río. “Yo no voy a esperar a que jodan a mi familia o a mis amigos por no poder cambiar a algún jerarca de seguridad que pertenece a nuestra estructura. ¡Lo voy a cambiar! ¡Y si no lo puedo cambiar, cambio a su jefe! Y si no puedo cambiar a su jefe entonces cambio al ministro y punto final. Acá no estamos jugando”, dijo Bolsonaro.

El presidente, además, abogó por armar masivamente a la población para evitar una dictadura, y le pidió al entonces ministro Moro que hiciera algo para facilitar el porte de armas. “Si yo fuese dictador, querría desarmar al pueblo”, afirmó Bolsonaro, y agregó: “Quiero abrir el tema del armamento en este país”.

Al hablar sobre lo fácil que sería imponer una dictadura en Brasil, Bolsonaro hizo referencia al artículo 142 de la Constitución. “Si fuera necesario, cualquiera de los poderes puede pedir a las Fuerzas Armadas que intervengan para restablecer el orden”, dijo. En su opinión, “todo el mundo quiere cumplir con el artículo 142”.

Además, y en el marco de las divergencias que mantiene con la gran mayoría de los gobiernos estaduales acerca de la estrategia para combatir la expansión de la epidemia de covid-19, Bolsonaro insultó a los gobernadores de San Pablo, João Doria, y de Río de Janeiro, Wilson Witzel, dos ex aliados políticos suyos, a quienes calificó respectivamente de “bosta” y “estiércol”.