Un poco en broma y un poco en serio, un poco como divertimento y otro poco como ejercicio técnico, un poco como asador y otro poco como nerd, lo cierto es que me puse a construir un índice de precios del asado con picadita (IPAP).

Cuatro impulsos me llevaron a acometer esta noble empresa. Primero, la advertencia temprana de un gran amigo y mejor asador que percibía un aumento en el precio de su comida predilecta. Segundo, la constatación en carne propia –si se me permite la redundancia– al pagar en la caja del supermercado, el día previo al 1º de mayo, mientras me aprovisionaba para el clásico asado del Día de los Trabajadores. Tercero, el descubrimiento del portal precios.uy, hogar del Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es fantástico. Cuarto, el hallazgo del “índice Borsch”: un índice de precios de la sopa Borsch, una deliciosa sopa de remolacha característica del este de Europa, pieza clave en la cocina nacional rusa y ucraniana, que terminó por cerrar esta idea de realizar un índice de precios particular con nuestra comida típica.

Todo índice de precios tiene una canasta detrás. Conozcámosla.

La canasta

La canasta del IPAP está pensada para un asado con picadita para seis personas. Dada la metodología (no tengo un equipo de gente que vaya a relevar precios, ni lo voy a hacer yo), los productos seleccionados tienen que tener series de precios disponibles en bases de datos oficiales, ya sea del MEF o del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto provoca que productos como las aceitunas o el queso provolone no hayan podido formar parte de la canasta (mi pareja todavía me recrimina este faltante; perdón, Camila, pero te juro que realmente no pude conseguir ni índices ni series de precios de aceitunas y queso provolone, no es porque no me gustan que no los pongo en la canasta).

De esta forma, con los datos públicos se puede armar esta deliciosa canasta:

Bebida:

Tres cervezas Patricia de 1 litro

Una Coca-Cola de 2,25 litros

Un vino tinto Santa Teresa clásico de 1 litro

Picadita:

Un paquete de papas chips Lay’s de 150 gramos

300 gramos de queso colonia

Dos flautas (hay una que se come cortada con los chorizos)

Asado:

Un kilo y medio de asado de tira

Una colita de cuadril de 1 kilo

Tres chorizos extra Cattivelli

Ensalada:

Una lechuga

Tres tomates

Postre:

Un helado Crufi de dulce de leche granizado de 1 litro

Las fuentes de datos

La fuente primaria de los datos es el portal precios.uy, que releva mensualmente el precio de 357 productos. Se utilizan los precios medios de los reportes mensuales. Tres productos de la canasta no están en ese portal (queso colonia, asado de tira y colita de cuadril), pero fueron recogidos de la planilla de precios medios del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE.

Finalmente, el precio de las papas chips no estaba en ninguno de los dos, pero ya que era un producto demasiado fundamental para la picadita, decidí tomar un promedio de precios de los portales de los supermercados Disco, Devoto, Tienda Inglesa y Géant para el mes de mayo y generar la serie hacia el pasado utilizando el índice para el producto “01173030 - Papas fritas para copetín”, que sí está disponible en el INE.

El portal precios.uy comenzó a publicar datos en julio de 2017. Por tanto, para construir una serie histórica larga del IPAP utilicé índices de precios del INE acordes a los productos relevados en la canasta. Esto nos permite contar con un índice de precios que comienza en diciembre de 2010 (para meses anteriores no existen publicados índices de precios a nivel de productos).

Los resultados

El costo total del asado con picadita para seis personas en mayo de 2020 ascendió a 2.302 pesos.

Los resultados corroboran la intuición que disparó la construcción del índice. La inflación interanual del asado con picadita a mayo ascendió a 20,9%, casi el doble que la inflación general (11,1%).

El mayor valor de inflación del asado con picadita de los últimos diez años se dio en abril de 2020, cuando alcanzó 22,3%.

Otro hecho histórico es que los últimos meses han sido los de mayor distancia entre la inflación general y la del asado con picadita de los últimos diez años (ver gráfico).

Dentro de sus componentes, el rubro que verifica un mayor aumento de precios es el asado propiamente dicho (asado, colita y chorizos), con 27% de aumento. El de menor aumento, para beneplácito de los veganos, fue la ensalada, con un incremento de precios de 7,5%.

Comentarios finales

Obviamente que el IPAP no busca ni buscará jamás sustituir al IPC. Simplemente es un índice especial, como existen a nivel internacional el índice Big Mac de la revista The Economist, o el índice Borsch mencionado al principio, o como a nivel local existe la canasta gerencial de Búsqueda (que supera los 500.000 pesos) o existía el Índice de Precios de Consumo para Hogares de Menores Ingresos que elaboraba el Instituto de Estadística.

Representa una mirada diferente de la evolución de precios, que hace foco en la comida nacional uruguaya por excelencia y busca comprender su trayectoria particular. Se asienta sobre la seriedad y la transparencia del sistema estadístico uruguayo, que permite a cualquier ciudadano suficientemente nerd hacer este tipo de ejercicios.

El IPAP aquí presentado es una primera versión, y por lo tanto es perfectible. Si bien la selección de productos es dependiente de la información disponible, podría hacerse un esfuerzo adicional para agregar o mejorar algunos componentes. Dos aspectos metodológicos quedan en el tintero para profundizar. En primer lugar, es inocultable la ausencia de un salamín o una longaniza en la picadita, incorporación que la metodología actual dificulta realizar; en segundo lugar, quizás el lector advirtió que no aparece la leña en la canasta, cuya incorporación implica un debate metodológico que excede la extensión del presente artículo (¿usar el precio por tonelada o el precio del atado chiquito de los supermercados?, ¿es digno usar carbón?). La discusión queda abierta, todos los aportes son bienvenidos para seguir mejorando este índice de precios del asado con picadita.