La Justicia de Estados Unidos debe decidir en estos días si permite o no que salga a la venta el libro del ex asesor de Seguridad Nacional de ese país, John Bolton, The Room Where It Happened: A White House Memoir.

El gobierno de Donald Trump presentó una acción judicial para frenar su distribución con el argumento de que contiene información clasificada como secreta y podría poner en riesgo la seguridad del país. Afirma que Bolton accedió a esa información por el cargo que ejerció desde abril de 2018 hasta setiembre de 2019, pero que asumió el compromiso de mantenerla en reserva.

Sin embargo, varios de los contenidos del libro ya fueron adelantados en diversos medios estadounidenses, entre ellos The Washington Post, The Wall Street Journal y CNN. Según informaron, Bolton cuenta que Trump pensaba que Finlandia era parte de Rusia, y que se sorprendió en una reunión con la primera ministra británica, Theresa May, cuando se enteró de que Reino Unido tiene armas nucleares. También relata que el presidente estadounidense insistió durante meses con regalarle al líder norcoreano Kim Jong-un un CD de Elton John que se titula igual que el sobrenombre que él le dio a ese gobernante, Rocket Man.

Según uno de los fragmentos reseñados por medios estadounidenses, en 2019, 30 horas después de que Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente de Venezuela –una propuesta de Bolton–, el presidente se arrepintió porque no lo convencía la imagen que tenía el parlamentario opositor. “Estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil, ‘un niño’ en comparación con el ‘duro’” del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Tanto así que evaluó cambiar su posición. Según Bolton, Trump, además, se dejó manipular por otros gobernantes. Por ejemplo, por el presidente ruso, Vladimir Putin, que en una conversación comparó a Guaidó con la ex candidata demócrata Hillary Clinton.

Con respecto a Venezuela, informó CNN, Trump había insistido en “las opciones militares” y había llegado a decir que ese país “es realmente parte de Estados Unidos” y que una intervención allí sería “cool”. El gobernante manifestó que no entendía por qué su país había enviado militares a Irak y Afganistán, pero no a Venezuela.

Bolton cuenta, además, que durante una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, Trump llevó la conversación hacia las elecciones de noviembre, en las que competirá por la reelección, y le pidió que lo ayudara a ganarlas. Le explicó que si China le comprara soja y trigo a Estados Unidos, eso lo ayudaría con sus votantes.

También cuenta Bolton que, cuando en julio de 2018 Estados Unidos reclamó a otros países de la OTAN que aportaran más recursos a esa alianza, Trump en realidad quería anunciar que el país se retiraba de ese ámbito: “Nos iremos y no defenderemos a quien no pague”. El ex asesor de Seguridad Nacional afirma que fue él mismo quien lo convenció de que no lo hiciera.

Por otra parte, según los adelantos del libro, Trump le prometió al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que cuando “su gente” estuviera en la fiscalía de Nueva York, y no “la gente de [el ex presidente Barack] Obama”, él podría ayudar a una empresa turca investigada por incumplir las reglas de las sanciones contra Irán.

En relación con otro país, Ucrania, Bolton confirma las sospechas que llevaron al Partido Demócrata a impulsar y aprobar en la Cámara de Representantes un juicio político contra el presidente estadounidense. El ex asesor afirma que Trump le ofreció a Ucrania millones de dólares en ayuda militar a cambio de que iniciara una investigación contra el candidato presidencial Joe Biden.

El juicio político naufragó en el Senado, y Biden y Trump se enfrentarán en las elecciones de noviembre. En cuanto al libro de Bolton, si la Justicia no toma una decisión contraria, estará a la venta el martes en Estados Unidos.