La Cámara Federal de La Plata apartó este viernes al juez federal Federico Villena de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremiales durante la presidencia de Mauricio Macri. Según informó la agencia Télam, el Tribunal de Apelaciones accedió al planteo presentado por los abogados defensores de tres ex agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) acusados en esta investigación, y determinó que el expediente pase en su totalidad al Juzgado Federal Número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Augé.

En su resolución, el juez Agustín Lemos Arias aceptó las recusaciones de los tres acusados contra Villena por presunta “parcialidad”. Según informó Página 12, el planteo se basa en que el juez Villena había dado órdenes a la AFI sobre actividades que él mismo está investigando.

Villena ya había ordenado la captura de 22 personas –de las cuales fueron detenidas 18–, entre ellas ex agentes de la AFI y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y había comenzado con las indagatorias a los detenidos. Uno de ellos es el ex agente de la AFI Alan Ruiz, y otra, la ex funcionaria de la Casa Rosada Susana Martinengo, que se desempeñaba como coordinadora de Documentación Presidencial.

Si bien el fallo dictado por Lemos Arias no declara nulidades en la causa, inmediatamente después de conocida la noticia de la recusación de Villena los detenidos comenzaron a reclamar su excarcelación al nuevo juez de la causa. Entre los primeros en reclamar su libertad estuvieron el abogado y ex espía Facundo Melo y el también ex espía y ex policía Jorge Turco Sáez. También presentaron un pedido de excarcelación los representantes legales de Martinengo, quien ya tenía el visto bueno de la Fiscalía para cumplir prisión domiciliaria. En la noche de este viernes, la ex funcionaria declaró ante la Justicia y, según trascendió, aseguró que “nunca” recibió informes de inteligencia. Sí confirmó que se reunió en varias ocasiones con los ex agentes de la AFI ahora detenidos, pero dijo que esos fueron encuentros de índole personal para hablar de temas relativos a su carrera política, y argumentó además que con dos de ellos mantiene un largo vínculo de confianza.