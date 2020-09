Ofelia | Por mí que no los habiliten nunca, las fiestas son cualquier cosa ahora, los muchachitos se drogan y vomitan, las muchachitas hacen felatios debajo de las meses, no tiene nada que ver con las fiestas de hace treinta años. Y lo dice una mujer que se divorció NO UNA SINO DOS VECES porque el marido le dio una propina al mozo para que le tuviera siempre lleno el vaso de whisky.

Maru | La última fiesta que fui antes de la pandemia comí unos arrolladitos primavera que estaban todos enchumbados en aceite y me dejaron el hígado a la miseria. le tengo más miedo a eso que al coronavirus.

Liberal | Este asunto no tiene una solución sencilla. Por un lado, tenemos a los propietarios de los salones de fiesta que quieren continuar con su negocio y generar empleos, así que mantener los locales cerrados estaría afectando la libertad de empresa. Pero por otro lado, desde hace años los salones de fiesta han venido promoviendo la hegemonía cultural del marxismo a través de la cumbia, que no es otra cosa que la banda de sonido de la Revolución Cubana. Creo que el gobierno debería apoyarlos, pero no a cambio de nada: exenciones impositivas pero solamente si le aflojan con Los Fatales.

Rokkko | ¡¡Dejen de cortar el whisky con agua, ladrones!! ¡¡¡Tomo para empedarme, no para ir a mear al baño!!!

Uruguayo | Yo respeto mucho a las autoridades sanitarias, pero creo que acá no deberían hacerle caso a los dueños de los salones, porque si Isacc Alfie no pidió que los reabran, tan importantes para la economía no deben ser. Si hay que gastar un cartucho, hagámoslo con los salones de fotocopias.

Camilo_IPA | Un nuevo papelón del gobierno multicolorinche, que no entiende que desde el punto de vista antropológico las fiestas siempre han sido un factor importantísimo para el desarrollo del cumbulus social. #YoMeQuieroCasarYUsted; #LasQuincePrimaverasNoVuelven; #fiestasSinCorbatasHeteronormativas.

Camilo_IPA | Perdón, es cúmbulus, con tilde.

Vegane | ¿Salones de “fiesta”? ¡¿”FIESTA”?! Fiesta para les humanes que van ahí, pero para los cerdos que matan y desangran para hacer el jamón de las vilarois, los pollos hacinados y con las patas mutiladas que usan para las brochetitas y las vacas que exprimen hasta la muerte para sacar la leche con la que hacen el dulce de leche de la torta seguro que no es una fiesta. Pero claro, no vayas a decir eso en medio del vals o al momento de cortar la torta porque te llaman “radical”. ¿Comer MUERTE Y SUFRIMIENTO no es radical?????

Líber | ¡¡Devuelvan la UAM, multicolores!!! Los montevideanos queremos que NUESTRO GOBIERNO controle las cosas que nos mandan los canarios. Con todo respeto.