Unidad N° 4 "Santiago Vazquez"- INR (ex Comcar) (archivo 6 de julio del 2020)

En la madrugada de este sábado hubo incidentes en dos celdas del módulo 3 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Atacaron una celda prendiéndola fuego y se desató un incendio. No hubo heridos porque los privados de libertad pudieron salir al exterior por iniciativa propia, a través de los boquetes que tienen las celdas. La guardia perimetral militar no notó los hechos.

Unas 50 personas que estaban en el sector fueron desalojadas de manera preventiva, informaron fuentes carcelarias y políticas.

El jueves hubo un incendio a las cinco de la mañana en la celda 35 del sector 2A del módulo 4 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). El fuego comenzó en una celda y, según el Ministerio del Interior, fue “por un cortocircuito”.

Dos personas privadas de libertad, de 44 y 49 años, murieron en el lugar y otras tres personas resultaron heridas de gravedad, con quemaduras severas y compromiso en las vías aéreas. De los heridos, que tienen 37, 38 y 52 años, dos fueron derivados al Centro Nacional de Quemados (Cenaque) y otro al Hospital Español, donde permanece intubado. Uno de ellos, de iniciales DCL, falleció este sábado en el Cenaque.