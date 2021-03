La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó este viernes, con diez votos a favor y cinco en contra, el informe de diagnóstico del sistema previsional, y lo entregó al Poder Ejecutivo, tal como determinó la ley de urgente consideración. Tal como estaba previsto, respaldaron el informe los nueve representantes de la coalición de gobierno y el de las cámaras empresariales, mientras que lo rechazaron los tres representantes del Frente Amplio, el del PIT-CNT y el de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió por unanimidad este viernes no acompañar el diagnóstico, aunque valoró el ámbito de intercambio y que se hayan tomado en cuenta propuestas planteadas por la oposición. El FA cuestiona que el documento debería explicitar “cuáles son los objetivos de reforma de un sistema de jubilaciones y pensiones, integral, de todas las cajas, y nada de esto está explicitado, no se sabe a dónde quiere ir el gobierno”. “Se habla de ‘justicia generacional’ y de ‘acuerdo generacional’, pero no se habla de justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza también como elemento central de la seguridad social”, menciona, y critica que se considere alto el gasto social en jubilaciones y pensiones en relación al producto interno bruto, “cuando sabemos que algunos países cuyos sistemas se han puesto como ejemplo por los propios integrantes del actual gobierno tienen porcentajes superiores de gasto en el mismo. No hay sistemas de protección social buenos, bonitos y al mismo tiempo baratos”.

La resolución del FA cuestiona, además, que “no hay consistencia en el diagnóstico entre las consideraciones que se hacen sobre algunas prestaciones y las políticas de género y cuidados necesarias”, y que se marca “una fuerte tendencia a un recorte en las pensiones de viudez y sobrevivencia”.

También critica que, respecto de las AFAP y el Banco de Seguros, se ponga el foco en “el ‘tamaño’ de República AFAP y del Banco de Seguros del Estado como un problema” pero que no se aborde “el persistente cobro de comisiones excesivas por parte de las AFAP privadas”.

Además considera que respecto de la Caja Militar “se suavizan o evaden temas trascendentes y de alto impacto para toda la sociedad que es necesario considerar, más aún al momento de realizar una reforma integral del sistema. Llama la atención, por ejemplo, que por un lado se reconozca el limitado alcance de la reforma de 2018, que solo contó con los votos del FA y que, por otro lado, el Ministerio de Defensa Nacional, en su comparecencia ante la CESS, señale que esa reforma fue ‘muy profunda’”.

De todas formas, aunque no acompaña el diagnóstico, el FA reafirma la disposición a continuar trabajando en la próxima etapa de propuestas.

Según comunicó la comisión, el informe se elaboró en 34 sesiones de trabajo, más 20 sesiones de subcomisiones, y recibió en 50 audiencias a 45 instituciones y organizaciones interesadas. “Ingresamos en la tercera década del siglo XXI con la convicción de que es necesario revisar diversos aspectos del sistema previsional uruguayo, lo que es un imperativo de los fines públicos de protección social y de justicia en el reparto de las cargas y beneficios entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Múltiples gobernantes han subrayado la necesidad de la reforma en los últimos años. Este informe da evidencia a esa convicción”, concluye la CESS.