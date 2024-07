Hablamos de Venezuela y Estados Unidos, también tenemos elecciones en Uruguay, aunque desde las internas no dan grandes novedades. De todos modos, consignemos que el Frente Amplio sigue demostrando haber aprendido de la derrota de 2019 y ahora su candidato a la presidencia no debatirá en inferioridad numérica con integrantes de la coalición gobernante, que los delitos del intendente de Artigas y su sobrina siguen causando temblores en el Partido Nacional y que la elección de vice no ha sido del todo consensuada en Cabildo Abierto.