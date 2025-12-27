El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este sábado una doble alerta amarilla por “tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes”, ocasionadas por un frente cálido que afecta al territorio nacional.

En zonas de tormentas se podrán registrar “lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, informó el organismo.

Inumet continuará monitoreando y actualizará el estado de las advertencias meteorológicas a las 18.30.

Localidades afectadas