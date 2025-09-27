El juez de Ciudad de la Costa, Diego Ruiz, formalizó la investigación contra José Carlos Machado, conocido como El Pelón y por responsable de cuatro homicidios, tres ocurridos en setiembre y otro en 2021. Machado, de 32 años, también fue imputado por dos delitos de rapiña y uno delito de receptación. El juez dispuso prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

Uno de los homicidios por los que está siendo investigado es el de la enfermera de Piriápolis, Taliha Tubidy, que fue baleada en Playa Verde. El 15 de setiembre fue detenido Richard Eduardo Ramírez Machado, tío de El Pelón, quien fue imputado por su presunta participación en el homicidio de Playa Verde.

La Justicia le imputó un presunto delito de “encubrimiento en calidad de autor, en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado, cometido para asegurar el resultado de una rapiña, a título de dolo eventual, en calidad de coautor”. Como medida cautelar se dispuso su prisión preventiva por 180 días.

El Pelón fue detenido el jueves en un operativo de conrol de la Policía Caminera en Ruta 5, en Florida. Horas antes había divulgado en redes un video en el que aseguraba no tener responsabilidad en los crímenes que se le adjudicaban. “A mí, hasta que no se me compruebe un delito… yo sé lo que hago y lo que no hago. A la brevedad ando por la Justicia como tiene que ser. Pero tanto que me ensucian, por eso todavía no me he presentado”, expresó.

En el operativo en que fue detenido El Pelón también fue detenido un hombre de 36 años, quien fue condenado tras un acuerdo abreviado con el fiscal de Ciudad de la Costa, Fernando Valerio, por dos delitos de rapiña y hurto en calidad de coautor a la pena de cuatro años de penitenciaría.