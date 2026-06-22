¡Ganar es lo que queda!

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La selección uruguaya de fútbol disputó su segundo partido en el Mundial y no pudo ganarle a Cabo Verde. El empate 2-2 con los africanos, que se suma al 1-1 cosechado en la primera fecha contra Arabia Saudita, no deja otra chance que ganarle a España el viernes para seguir en la contienda. Pese a haber hecho por momentos un gran partido, presionando, dominando, y atacando, los errores defensivos fueron determinantes para arrancar perdiendo y, luego, no poder sostener la ventaja cuando se había logrado. “Pagamos un precio muy caro por las fallas; los errores del equipo siempre son responsabilidad del entrenador. Soy responsable de que Uruguay haya conseguido solo dos puntos”, dijo el entrenador Marcelo Bielsa tras el partido. Pero como no es la primera vez que le pasa esto a Uruguay, y como otras veces ha resurgido sostenido por la ilusión y la esperanza que la gente ha depositado en este grupo de jugadores, todavía “queda un partido más y lo tenemos que salir a buscar”.

En Colombia, el preconteo hecho por la Registraduría de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se disputó este domingo, dejó primero al ultraderechista Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) con 49,66% de los votos (12.958.004 millones), contra 48,7% (12.707.793 millones de votos), del candidato oficialista Iván Cepeda (Pacto Histórico). La escasa diferencia ha llevado a que, si bien se reconoció el triunfo de De la Espriella en el preconteo, algunos actores políticos, entre ellos el presidente Gustavo Petro y el propio Cepeda, hayan decidido esperar al escrutinio para reconocer al ganador. Varios presidentes de derecha, comenzando por el de Estados Unidos, Donald Trump, ya saludaron a De la Espriella por su victoria.

Para este lunes está previsto que el senador del Partido Nacional (PN) Sergio Botana interpele al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para que brinde “explicaciones sobre el estado general de la economía y sus perspectivas”. Es la novena interpelación en lo que va de la actual administración. El senador blanco dijo que “estamos claramente estancados” en materia económica y que abordará la situación fiscal porque es “imprescindible bajar el nivel de gasto”, la duplicación de oficinas en los ministerios y las propuestas surgidas del Diálogo Social, en particular en lo que tiene que ver con las AFAP, entre otros asuntos. Desde el oficialismo, el senador Eduardo Brenta defendió la gestión de la economía y destacó que el crecimiento en 2025 fue de 1,8%, que si bien fue “algo menos de lo previsto”, se dio en el marco de un escenario internacional adverso.

Además, en nuestro suplemento Deporte:

Hasta mañana.