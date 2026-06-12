Indio, fútbol y camiones

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El estadio Azteca de México recibió la ceremonia inaugural del Mundial 2026 con una fiesta corta, dinámica y divertida en la que Maná cantó “Oye mi amor” y Shakira y Burna Boy interpretaron “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. El primer partido, por la serie A, lo ganaron los locales 2-0 ante Sudáfrica, en un encuentro que terminó de manera extraña.

Por su parte, la selección uruguaya volvió a entrenar con miras al partido del lunes ante Arabia Saudita, buscando aclimatarse a las condiciones de calor y humedad.

En el plano local, las protestas de los transportistas autoconvocados que rechazan la implementación de la guía electrónica de transporte de carga generó todo tipo de repercusiones. La movilización de camiones, que no responde a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, llegó desde distintos puntos del interior del país hasta la capital, donde en la tarde se concentró en la rambla portuaria. En ese lugar, efectivos de la Policía Caminera, la Policía Nacional y la Guardia Republicana esperaban a los vehículos. La no implementación de la guía es un reclamo de empresas de transporte de pequeño porte, que trabajan en un rubro donde los márgenes de ganancia son bajos. Además, si bien la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, ha intentado poner paños fríos en el conflicto dilatando la aplicación del nuevo sistema, los camioneros han sumado el reclamo por la suba de los combustibles.

La movilización ha generado algunos hechos de violencia entre los manifestantes, que en general son los propietarios de las empresas y los camiones, y los trabajadores asalariados. El Sindicato Único del Transporte y Ramas Afines manifestó su “más profundo rechazo a las agresiones físicas de quienes se denominan ‘autoconvocados’ hacia trabajadores del transporte”, mientras el PIT-CNT emitió un comunicado en el que denuncia “un conjunto de hechos de violencia que han sufrido trabajadores” “por parte de un sector minoritario de patronales”, y agrega que este grupo “que rechaza los controles institucionales para combatir la defraudación tributaria y la transparencia de reglas en el funcionamiento del sector, está en la primera área de incumplimientos contra los trabajadores”.

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció varios cambios en la cúpula policial bajo el argumento de que la actual administración se planteó construir un Plan Nacional de Seguridad Pública que “iba a tener al monitoreo y a la evaluación como uno de sus principales ejes”. Para el ministro, los cambios no son otra cosa “que no sea reasignar, reorganizar y poner a los mejores funcionarios de acuerdo a cada uno de sus perfiles en los lugares donde más se necesita”.

Los cambios más significativos fueron la designación de Alfredo Clavijo como jefe de la Policía de Montevideo y de Julio Sena para ocupar el cargo de subdirector de la Policía Nacional que deja Clavijo.

Además, en nuestro suplemento Cultura:

Ignacio Martínez, Jorge Costigliolo, Ana Fornaro, Hernán Panessi y Yamila Silva Carro escriben sobre las claves de la música de Carlos Alberto Solari (1949-2026). Un recorrido por la discografía, (Vamos) las bandas y el funeral del Indio Solari, pasando por sus visitas a Uruguay y la identidad argentina que tan bien representó con su arte.

Hasta el lunes.