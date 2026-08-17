Buscando apoyos

Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Congreso Nacional del sector Alianza País del Partido Nacional encomendó en julio al senador Carlos Camy comenzar los contactos políticos necesarios para habilitar la realización de allanamientos nocturnos, una propuesta que en su momento impulsó Jorge Larrañaga, pero fracasó en el plano electoral. Si bien el planteo es similar, la coyuntura es distinta y, además, la idea es que se plebiscite, en principio, “dos o tres años” antes de las elecciones nacionales. Camy le pedirá una reunión al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para buscar que el gobierno apoye la idea. Sobre este tema y otros, Camy habló con nuestro compañero Ignacio Martínez.

Este lunes se votará la Rendición de Cuentas en general en el plenario de Diputados, que será aprobada con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. La Coalición Republicana no votará en general la iniciativa, pero sí acompañará la mayoría de los artículos en la discusión en particular, prevista para el martes. En la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara baja los legisladores blancos, colorados y el independiente Gerardo Sotelo apoyaron 194 de los 365 artículos del texto. Entre los desacuerdos más evidentes que persisten están los cambios en las condicionalidades para las transferencias a la infancia, los cometidos y atribuciones que tendrá el presidente del Instituto Nacional de Reinserción, los cambios a la ley de medios y la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales.

En Ambiente, Camila Méndez entrevista al biólogo especializado en conservación de humedales y especies migratorias Francisco Rilla, quien cuestiona la iniciativa inmobiliaria proyectada para los bañados de Carrasco, un “ejemplo de un ecosistema que todavía se puede salvar”.

En el plano internacional, este domingo en Brasil los candidatos presidenciales lanzaron sus campañas hacia las elecciones del 4 de octubre, que tendrían una eventual segunda vuelta el 25 de ese mes. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) encabezó un acto en el estadio 1° de Mayo de la localidad de São Bernardo do Campo, el mismo lugar donde en 1979, por entonces como dirigente sindical, Lula habló durante el gran paro general de obreros metalúrgicos. Por su parte, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) lanzó su campaña con un acto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

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