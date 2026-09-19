“Lo más bien”

Buena parte del Poder Ejecutivo se reunió en el transcurso de la semana con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en el marco de la edición 121 de la Expo Prado. El miércoles, en el encuentro con Yamandú Orsi, la gremial hizo “planteos más o menos históricos” y “otros capaz que más de coyuntura”, según contó el propio mandatario. Mencionó, por ejemplo, el uso del seguro de paro en la industria frigorífica y “el problema de los perros” en la campaña. Por su parte, cuando la prensa le preguntó cómo veía a Orsi como presidente de la República, el presidente de la ARU, Rafael Ferber, respondió: “Lo más bien. Agradecemos el intercambio periódico que tenemos”.

En una extensa entrevista con la diaria, Ferber reconoció que la ganadería atraviesa “un excelente momento” en materia de precios. Otro es el panorama de la actividad agrícola, que ha tenido “un año desafiante”. El dirigente también admitió que, pese al aumento de los combustibles y los fertilizantes producto de la guerra en Medio Oriente, al pasar raya, “Uruguay ha salido favorecido” en la actual situación internacional. A su vez, aunque advirtió que todavía sigue pendiente el asunto de la competitividad, Ferber destacó que en este momento el campo está “capitalizando” la baja de la inflación.

Esto último contrasta con los anteriores discursos de cierre de la Expo Prado. En el del año pasado, el primero con la actual administración, Ferber había afirmado que el descenso de la inflación le “costó sangre” al campo y había cuestionado “el atraso cambiario impuesto por el gobierno anterior”, el de Luis Lacalle Pou, que “provocó un daño estructural en la producción”. Su predecesor, Patricio Cortabarría, había dicho en la oratoria de 2024 había sostenido que la caída de la inflación, que en términos generales es “algo bueno para el país”, “para el agro no fue gratis”.

En el mensaje de este año, pronunciado el sábado ante varias autoridades del gobierno, Ferber dijo que actualmente la magnitud del atraso cambiario, “aunque real, dista de los niveles más críticos”. El presidente de la ARU valoró especialmente que el Banco Central ya no recurra a “la tasa de sus instrumentos monetarios para pilotear el tipo de cambio”. Esto, sostuvo, “no resuelve el problema de competitividad, pero permite discutir donde realmente corresponde, porque el tipo de cambio importa y mucho, pero la competitividad del exportador no depende solo del dólar: depende en la misma medida de cuántos costos en pesos tiene que pagar para generar cada dólar de exportación”, expresó.

En su discurso, posterior al de Ferber, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, no hizo mención al tipo de cambio, aunque, en otra extensa entrevista con la diaria, deslizó que “alguna intervención del Banco Central del Uruguay sería positiva para la producción nacional”.

“No nos sorprendió”

El mismo miércoles, horas antes de acompañar a Orsi al intercambio con la ARU, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue nuevamente al Parlamento a defender la Rendición de Cuentas y, de paso, explicar la visión del equipo económico sobre el dato que se conoció el martes: entre abril y junio, la economía se contrajo 0,5% en comparación con el año anterior.

“No nos sorprendió”, aseguró Oddone. El ministro destacó el hecho de que, depurando la variación negativa que tuvo el sector agropecuario, “la economía está creciendo un 1,4% interanual”. “Eso está por debajo de la meta de crecimiento anual que nos fijamos, pero va en la misma línea de lo que estimamos”, resaltó.

En cuanto a la Rendición de Cuentas, el Frente Amplio optó por homologar en el Senado el texto aprobado en la Cámara de Diputados, por lo que quedará descartado el medio centenar de artículos que presentó la oposición.

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