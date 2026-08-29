Para otro día

Los “epítetos” que los legisladores del Frente Amplio profirieron contra el expresidente Luis Lacalle Pou al inicio de la semana, durante la presentación de las conclusiones de la investigación parlamentaria sobre Cardama, fueron esgrimidos como argumento por el Partido Nacional para pedirle al presidente, Yamandú Orsi, la postergación de la reunión acerca de política exterior que había sido agendada para el jueves, a prácticamente un mes de la Asamblea General de la ONU. “Bajo insultos no estamos en condiciones de ir”, sentenció el presidente del Honorable Directorio, Álvaro Delgado, en el programa de streaming del partido. Horas antes, dirigentes de Alianza País y el Herrerismo habían marcado la cancha en ese mismo sentido.

No es la primera vez que la Coalición Republicana rehúsa un espacio de intercambio. Sin embargo, a diferencia del Diálogo Social o el Congreso de Educación, en esta oportunidad la iniciativa había surgido de la propia oposición. Fue el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, el que llamó a Orsi para proponerle “ahondar algunos criterios” para que el mandatario pueda “vender a Uruguay para afuera como uno solo” en las reuniones que mantendrá en Nueva York. En declaraciones al programa En perspectiva, Ojeda coincidió en que hubo un exceso en torno a la figura de Lacalle Pou, pero puntualizó: “Si cortamos el diálogo con el presidente, le hacemos mucho mal a Uruguay”.

De todos modos, una vez más, la Coalición Republicana no mostró fisuras y el presidente terminó aceptando la solicitud del Partido Nacional, con la expectativa de que el encuentro finalmente tenga lugar la próxima semana. El episodio fue analizado por varios politólogos consultados por la diaria; y también en el editorial del fin de semana.

En paralelo, continuó la polémica por los dichos de la vicecanciller, Valeria Csukasi, quien la semana pasada sostuvo que, en cumplimiento de la vigente orden de captura de la Corte Penal Internacional, Uruguay debería colaborar con el arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el muy hipotético caso de que este pisara el país. El martes, en el marco del acto por la Declaratoria de la Independencia, Orsi dijo que “hay que evitar cualquier opinión” sobre “algo que no es un hecho”. El tema fue abordado por Marcelo Pereira en su columna.

El gran ídolo popular

La partida de Ruben Rada, a los 83 años, provocó, entre otras muchas cosas, una espontánea y popular primera despedida con tambores en las calles de Barrio Sur y Palermo. Federico Medina contó el adiós en el Palacio Legislativo, donde se bailó y se lloró por igual. Ignacio Martínez recordó “la habilidad innata para crear música” de quien, por su inusual alegría, fue “una rareza en esta penillanura levemente embolada y gris”. Y JG Lagos recomendó una de las mejores formas de leerlo.

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