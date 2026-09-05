“No fue un hecho aislado”

En la tarde del martes, una estudiante de Medicina de 19 años fue apuñalada por un joven de la misma edad, también estudiante, al final de una clase en el anexo de la facultad. Otro compañero intervino y, pese a los cortes, la víctima del intento de femicidio se recupera favorablemente. Casi de inmediato se supo que el ataque no salió de la nada. Con base en los primeros testimonios, el director de Violencia Doméstica y de Género de la Policía de Montevideo, Richard Gutiérrez, contó que el agresor tenía una conducta “obsesiva” hacia la joven. A las pocas horas, otra estudiante lo denunció por acoso.

El director general de Secundaria, Manuel Oroño, confirmó que el agresor había sido denunciado por un episodio de acoso durante su etapa liceal, en mayo de 2024. Según señaló, en ese momento hubo un “monitoreo constante” de la situación, que incluyó un cambio de turno y un formato de asistencia a clase semipresencial. Sin embargo, tal como lo reconoció el decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, entre Secundaria y la Universidad de la República (Udelar) no existe una trazabilidad de ese tipo de información.

Conmocionados, compañeros y no compañeros de la estudiante apuñalada marcharon en contra del “silencio institucional”, subrayando que “no fue un hecho aislado”. El reclamo se extendió al resto de la Udelar, con ocupaciones en ocho facultades y suspensión de las clases hasta el martes.

En medio de opiniones de todo tipo sobre la salud mental, la responsable de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, aclaró que “no todos los femicidas tienen una patología mental” y, sobre todo, que “no todas las personas que tienen alguna patología mental son femicidas”. “Tengan o no tengan algún tema de salud mental, el contenido que les dan a las acciones esas personas tiene mucho que ver con la cultura en la que están insertas”, remarcó. “Entender para prevenir”, así lo resume el título del editorial del fin de semana.

A todo esto, el atacante permanece internado en una clínica psiquiátrica y todavía no ha declarado ante la Fiscalía.

Pagola fue trasladado a Domingo Arena

Al inicio de la semana, la Justicia procesó con prisión al militar retirado Juan Manuel Pagola, exintegrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, en el marco de la causa que investiga la desaparición forzada del militante comunista Omar Paitta, ocurrida en 1981 en el centro de torturas La Tablada. Prófugo en Argentina desde 2021, Pagola se entregó luego de pasar meses con dificultades para cobrar la jubilación, gracias a la gestión del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

El domingo, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos había recordado que actualmente son 15 los militares prófugos de la Justicia que continúan accediendo a una prestación del Estado, y pidió a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, que “cumpla la promesa realizada en mayo de 2025 de suspender el pago de haberes a los militares prófugos”.

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