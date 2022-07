Artesanía Pastelera lleva nueve años en el mercado, elaborando productos libres de gluten, sin azúcar y sin conservantes. Además cuenta con líneas de productos para vegetarianos, veganos e intolerantes a la lactosa. Las dietas con restricciones son la especialidad de la pastelera y maestra Isabel Antognazza, que desde 2013 busca que lo saludable no signifique resignar sabor.

Como suele pasar, fueron motivos personales los que terminaron encaminando el emprendimiento. Antognazza lo cuenta así: “Trabajé en educación inicial y Primaria durante 20 años, luego fui gerenta de un hotel por diez años y finalmente me dediqué a la pastelería. Mi amor por la cocina comenzó en la adolescencia, era la que siempre hacía todo para las fiestas familiares. AP surgió en 2013 justamente por una necesidad familiar: yo soy celíaca y una de mis hijas es diabética. Como en el mercado eran pocos los productos que podíamos consumir, empezamos a elaborar la línea libre de gluten y después agregamos la línea sin azúcar”.

Foto: Difusión

Las recetas tratan de cumplir con la demanda: si lo que el cliente busca no está entre sus productos, de todas maneras investigan hasta quedar conformes. “Me diagnosticaron celiaquía a los 30 años. Fue de casualidad porque soy asintomática. Cuando me enteré, se me vino el mundo abajo porque soy muy dulcera y amo la pastelería. Además, a principios de los 90 no había empresas que vendieran productos para celíacos y era muy difícil conseguir materias primas”. El desabastecimiento era tal que la pastelera suele recordar una anécdota bastante curiosa sobre cómo consiguió harina de arroz, uno de los pilares para la elaboración de productos sin gluten: “En aquel momento no había en el mercado y sólo una empresa vendía, pero en cantidades industriales. En la búsqueda encontré una fábrica de comida para perros que la utilizaba para elaborar sus productos y accedieron a fraccionarla de a cinco kilos o lo que yo precisara”.

Al inicio se manejaban con las ventas en línea, hasta que en 2017 lograron instalar el local. Para el próximo Día del Padre, por cada postre grande, el comprador se llevará otro individual a elección de regalo.

Artesanía Pastelera está en Rivera 3431 (esquina Marco Bruto) y hacen envíos a todo Montevideo. Figuran en la sección Mercados de la plataforma PedidosYa. Pedidos al 099 451 099 o [email protected]

Foto: Nicolás Celaya, adhocFOTOS

Birreros unidos Arranca Hoppa Club, una idea que activan entre el delivery de bebidas artesanales BirraVa y el portal especializado en la producción y el negocio PintaDaily. Mientras terminan de darle forma al club, están organizando actividades divertidas para impulsar un poco más la cultura cervecera. Ya marcaron presencia, por ejemplo, en el evento Pinta Birra de Colonia y en Cervecería Rural de Puerto Camacho (Carmelo). Para la semana próxima convocan al Meet The Brewer (algo así como Conozca al maestro cervecero) en el “nido” de la microcervecería Tero, ubicado en Piedras 276 (Ciudad Vieja). Aconsejan reservar con tiempo al 097 900 635 porque son pocos lugares.

Feria en Florida

Este sábado de 10.00 a 17.00 en el Galpón de Agroveterinaria La Pradera (Luis Alberto de Herrera casi Alejandro Gallinal), en la ciudad de Florida, se desarrollará la Feria de Invierno del Mercadito de Diseño. La actividad busca promover “el consumo de alimentos reales, la producción local y artesanal y el cuidado del medioambiente”, explican desde el Departamento de Turismo de la Intendencia de Florida. El cronograma de actividades comienza al mediodía con una experiencia gastronómica que tendrá lugar en una mesa central con productos de los emprendedores locales, a las 13.00 está previsto un taller de huerta agroecológica a cargo de Autóctono, a las 14.00 será la presentación del libro Aquí no se tira nada (Planeta Gastro), seguido por un taller de cocina, a las 15.00 habrá una “lectura activa” con Rómulo Martínez Chenlo, compañero de la diaria, y a las 16.00 actuará el grupo musical Modo Malatto.

Igualmente anticipan que durante toda la jornada será posible encontrar un espacio para bebés, otro para niños y una plaza de comidas con platos y postres deliciosos.

Movida en Colón

El mes pasado Lode’Perrone, un boliche inaugurado en 1897, del que se destaca su declaración como patrimonio histórico, volvió a funcionar, ahora como salón de té y también para eventos. Queda en la esquina de la plaza Lezica (avenida Lezica 6302 esquina Pinta), donde según se cuenta Luis Perrone, que hace 125 años era un joven empleado de Cervecería Nacional que trabajaba transportando barriles en carros a caballo, aprovechando un golpe de suerte con un número de lotería, compró la propiedad de su suegro y fundó el bar original.

Si en sus comienzos dio de comer a los troperos, que hacían un alto por un puchero o una copa de caña, para transformarse luego en almacén de ramos generales, ahora se promociona como un lugar donde encontrar comida casera, pero también como un enclave que se anima para distintos públicos. El Día de los Abuelos, por ejemplo, hubo chocolate con churros y el viernes 8 de julio a las 22.00, allí estará La Decana. Para reservar lugar hay que comunicarse al 094 179 043.

Domingueando en el bar

Los parroquianos de Baker’s Pocitos deben saber que no todo es noche y tragos. El bar ubicado en Francisco Soca 1250 y Bartolito Mitre tiene listo el calendario de julio de los cocineros amigos que estarán turnándose en las hornallas cada domingo al mediodía. El servicio irá de 12.00 a 17.00. Este domingo el invitado será Leandro Salomone y las semanas siguientes estarán Diego Tamon, Ana Farías, Ignacio Burlando y Richard Guadalupe.

Feria en el Prado

El domingo de 13.00 a 19.00 en el Hotel del Prado se monta nuevamente la feria Bon Gut, que periódicamente, desde 2018, conjuga diseño, arte y gastronomía con entrada libre. Como siempre, otras atracciones se suman a los puestos, como la gente de Voluntariado Animal, un servicio de rescate que llevará mascotas para dar en adopción, y los de Tapitas Oportunidades, una organización que ayuda a refugios de animales y que invita a llevar tapitas plásticas a la explanada del hotel para reciclarlas y colaborar.