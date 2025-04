Los mexicanos David Mora y su esposa, Blanca Rodríguez, vivían en Uruguay, trabajando en inversiones. Pero hace cuatro meses, asociados con el uruguayo Hernán Hernández, decidieron abrir el bar que no encontraban, con la comida a la que estaban acostumbrados. “En mi familia hemos tenido varios negocios de comida, de ahí viene mi gusto, siempre ha sido una meta para mí tener mi propio lugar. Justo acá se nos dio por azar”, cuenta Mora. “Ya en plan de dueño y trabajador, cocino, limpio, surto, hago de todo”, resume. Las recetas son suyas, y ahora cuentan con un cocinero mexicano para la elaboración y otro venezolano, que además atiende.

Mora creció en Tijuana, en la zona norte de México. De ahí son los sabores que intenta transmitir, yendo a lo original, a las tortillas y los totopos de maíz. “Adaptar las recetas acá fue un reto, porque, obviamente, los condimentos no existían; poco a poco hemos descubierto proveedores que nos han estado apoyando para traer chiles, o lo que necesitemos, y lo estamos empezando a conseguir un poco más fácilmente, hasta que lleguemos a una escala más grande, cuando posiblemente ya tengamos que importar cantidades. Lo demás ha sido trabajar con ingredientes de acá y hacer prueba y error hasta que nos diera el sabor que estamos buscando”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Una de esas búsquedas apuntó al taco de birria, que lleva chiles secos que no se encuentran en Uruguay. “O sea, no hay manera de conseguirlos, en ningún lado los venden. Entonces, he trabajado en secar mis propios chiles, que es lo que le da ese sabor ahumado, y todo el proceso lo tenemos que hacer nosotros desde cero. Aparte usamos cayena, cosas que traemos de la cultura de los hindúes, porque ellos comen parecido a nosotros, y las especias que se pueden conseguir acá las utilizo en el menú. Posiblemente nos falte algún ingrediente, pero hasta donde sé, creo que es lo más cercano que se puede comer acá a una birria mexicana”, insiste.

En cuanto a qué es propio de Tijuana, Mora asegura que tiene una cocina diferente a todo el resto de México, y que la cultura de Tijuana son tacos de carne –cuadril o pollo– asada al carbón. “Acá ahorita no tengo espacio para hacerlo originalmente al carbón, así que lo hacemos a la plancha”.

A eso se suman las salsas y los guacamoles, con su carácter. “Tenemos proyectos de traer otros tacos, que también son originarios de Baja California, que es donde está Tijuana. Es el taco de camarón, que es muy muy rico”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

El minitaco cuesta entre 110 y 140 pesos, dependiendo del ingrediente, y los tacos grandes van de 220 a 235 pesos. El combo de cinco minitacos cuesta 530 pesos. Aparte tiene quesadillas en el entorno de 300 pesos.

Mora comenta que “la aceptación ha sido bastante buena, incluso con el picante, algo que temíamos que iba a ser un reto. Al contrario, mucha gente va pidiendo picante, aunque dicen que el uruguayo no come picante”.

Fiesta y festichola

Ya otros comercios habían utilizado calaveras, y la Catrina, de modo que Mora y sus socios querían, por supuesto, dar a entender, desde el cartel, que eran sabores de México, pero sin caer en lo mismo. La lluvia de ideas, en una cena de amigos, terminó con el diseño de una máscara de lucha libre, “algo extremadamente mexicano” y que a Mora lo acompañaba desde muy chico. Empezaron a jugar con modelos, y cuando salió el nombre de La Cabrona trataron de darle una impronta femenina, usando colores pasteles, como el rosa mexicano.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Antes de transformarse en esta especie de consulado mexicano, el local, ubicado en Pocitos, era una cervecería. Los nuevos dueños vieron en la barra el potencial de montar algo más que una taquería. Así que, aparte del picoteo y los tragos, hay una pantalla y un karaoke que funciona a demanda, cuando hay cumpleaños o fiestas, o simplemente cuando se les antoja. No tienen un día específico: si usted tiene muchas ganas de cantar, canta. Mora cuenta que se generaron situaciones graciosas cuando, por ejemplo, se juntaron un grupo de uruguayos y otro de indios, y se armaron dúos en varios idiomas.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Aunque hay días tranquilos, La Cabrona busca ser un sitio animado, y para eso está la carta de tragos, a base de tequila y mezcal; por otro lado, sirven michelada, que preparan con jugo de tomate, tienen aguas saborizadas que hacen en el local, como un agua de Jamaica (hibisco) y horchata, que es un agua de arroz. “La gente está empezando a probar, y al parecer le gusta. Todo eso complementa que tú tengas una experiencia lo más cercana a lo que nosotros comemos en México”, dice Mora.

“Regularmente tenemos algunos eventos, invitamos DJ, invitamos músicos. Tuvimos hace no mucho un trío mexicano que fue a amenizar. El 14 de febrero tuvimos a unos chicos cubanos que cantan boleros. Últimamente nos han estado reservando para cumpleaños de 30 a 40 personas. No estábamos para eso, pero está sucediendo”, se asombra Mora. Tanto es así que además ofrecen catering para encargar y retirar para fiestas.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

La Cabrona, en Brito del Pino 1317. De martes a jueves de 17.00 a 23.00, viernes hasta la 1.00, sábados de 11.00 a 1.00 y domingos hasta las 17.00. También están en Pedidos Ya.

Redalco: campaña manzanas

Este sábado, de 8.30 a 13.00, en Los Cerrillos, Redalco convoca a una gran cosecha de manzanas. Todo partió del productor José da Fonte, quien los contactó para recuperar estas frutas y asegurase de que lleguen a las mesas de cientos de beneficiarios. Pero es un trabajo para el que se requieren manos extra. “Si querés ser parte de esta experiencia, conectar con otras personas y ayudar a combatir el desperdicio, sumate a esta jornada”, alientan. Para contactarlos: @redalcouy en Instagram.

Comida callejera y conservas caseras

Este fin de semana, de 13.00 a 21.00, llega un nuevo Street Food Festival de Punta Carretas y Garage Gourmet, y promete más de 100 platos internacionales, más de 20 propuestas gastronómicas y más de diez bandas emergentes, que este año participarán en un certamen. Habrá foodtrucks, tragos y café, en un evento de entrada libre, pet friendly y con parking liberado.

Mientras organizaba todo, el equipo de Garage Gourmet vio salir de imprenta Conservas II, un glosario de alimentos para conservar, fundamentalmente en frasco; un “completo catálogo de productos e ideas para preparar con los alimentos que nos brindan las cuatro estaciones, desde las recetas más típicas y clásicas hasta las más originales o exóticas”. Este trabajo llega con la experiencia de Conservas (2019), Ollas (2020), Huertas (2021) y Fermentados (2022), editados por el sello Grijalbo.

Fiesta calabresa

La quinta edición de la tradicional Festa che ci unisce se celebra este sábado desde las 11.00 hasta las 22.00 con entrada libre. En los stands se podrá encontrar comida, bebida y souvenirs, rodeados de música y bailes típicos de diferentes regiones de Italia. Para eso, la Asociación Calabresa del Uruguay cierra la calle frente a su sede, en José Enrique Rodó 1969.