Chabela Ramírez y Eduardo da Luz celebrarán 40 años compartiendo música, afectos y luchas, y lo harán a ritmo de candombe. Estos dos referentes de la cultura afrouruguaya y el candombe se presentan el domingo 17 de octubre a las 20.00 en la Sala del Museo, con el espectáculo Entre amigos.

Las puertas de la sala se abrirán a las 19.30 y el show comenzará puntual. Las entradas están a la venta en Abitab y hay entradas dobles de cortesía para suscriptores pagos de la diaria.

Isabel Chabela Ramírez es activista y música. Participó en comparsas y grupos de candombe y militó en colectivos como la Asociación Cultural y Social Uruguay Negro, Amandla y Mundo Afro. Es la presidenta de la Casa de la Cultura Afrouruguaya, y de carnaval, cultura y política conversó hace unos años con la diaria.

“Antes los tambores eran para llamar a los orixás, a los ancestros o a quien fuera”, contó en su momento. “La llamada era a nivel espiritual. Hoy son para integrarse entre personas –amigas o no– que tienen esa necesidad. La gente dice ‘está de moda el candombe’. Y sí, pero por algo está de moda. El candombe es un grito de liberación. Es un llamado que, si bien es muy visceral, porque se siente mucho a nivel físico, te transporta a otra dimensión, te guste o no”.

En otra charla de 2020 también se refirió al candombe y a las nuevas formas de tocarlo: “Hoy todo el mundo toca, pero lo más importante parecería que son los cortes. Eso yo no lo entiendo, porque el candombe es uno. Por más dinámica que tenga el corte, hay un ensamble que existe entre chico, repique y piano que permite crear un tipo de comunicación muy subjetiva y muy emocional, y eso es el candombe. El corte es una variante que surge de quien no conoce el lenguaje. Dicen algunos ‘el candombe es aburrido’. Será para ellos, no para uno. Yo lo tengo tan internalizado que tal vez sea difícil de explicar, pero con la emoción que te produce el candombe, el corte no se hace necesario”.

Eduardo da Luz es músico y director de espectáculos de candombe. Luego de ganar el primer premio del Carnaval en comparsas con Yambo Kenia, en conversación con Mundo Carnaval denunció la falta de cierto reconocimiento hacia el ritmo. “El 3 de diciembre es el Día del Candombe. Se han hecho muchos actos y siempre hay una carta que dice ‘El señor presidente de turno, por razones de agenda, no puede concurrir’. Sé que para otras comunidades los señores que están en el poder han estado, y siempre con el candombe tienen un debe”.

Remató explicando por qué, para él, “candombe puede cantar cualquiera, pero candomberos son pocos”. “Si uno se pone a cantar un candombe, tiene que saber por qué va a cantar un candombe. Hay que conversar con el tambor, porque el tambor te escucha. Vos le hablás y te contesta”.

Entre amigos. Show de candombe. El domingo a las 20.00 en Sala del Museo (Maciel y Rambla 25 de Agosto). Entradas en Abitab a $ 500.

Recitales

Sábado

Flavio Lira (archivo, noviembre de 2019). Foto: Ernesto Ryan

» En el marco de una nueva edición del Festival de Cine Nuevo Detour se presentan Amigovio y la banda tacuaremboense Incluso si es un Susurro Soviético. A las 20.00 en Sala Zitarrosa. Entradas a $ 150 en Tickantel.

» Bluzz Bar (Canelones 760) reabre sus puertas con la actuación de Exilio Psíquico. Entradas a $ 300 o $ 500 (con un ejemplar de la edición en disco compacto de su último trabajo Sertralina mon amour). A las 21.00.

» La Invención de Morel festeja “tres años de su debut en las tablas” con las canciones de su disco Trasmundando a las 21.00 en Sala Camacuá. Entradas generales dobles a $ 600 en Redtickets. Invitada especial, Fer O-Smith. “Para enfermitos del hard rock progresivo, entusiastas de las fusiones raras y con días de grunge melancólico”, invitan en su perfil de Instagram.

Martín Buscaglia (archivo, abril de 2020). Foto: Mariana Greif

» Martín Buscaglia y sus Bochamakers (Julieta y Matías Rada, Nacho Mateu y Martín Ibarburu) a las 21.00 en Complejo Sala Show (Río Branco 1627, esquina Galicia). Entradas en Red Tickets. Generales a $ 650, general vip a $ 850.

» “¡Hola, querides! Volvemos a las canchas después de estar casi dos años sin tocar”, anuncian los Uoh! que se presentan junto a Tórax y Eternos Pecadores. A las 18.00 en Club Victori (Joaquín Requena e Itapebí). “Habrá feria de fanzines, comida y bebidas”. Entrada libre.

» La Triple Nelson en la Sala del Museo del Carnaval (Rambla 25 de Agosto de 1825 esquina Maciel). A las 20.30. Entradas en Abitab. Sector 3, mesas atrás, $ 670; sector 2, mesas al medio, $ 870; sector 1, mesas al frente, $ 970.

Domingo

» “¿Podemos cantar ‘Pesca nocturna’ a muchas voces?” se pregunta Paul Higgs en un video promoción de la que, anuncia, será su última actuación en Uruguay. A las 21.00 en La Trastienda (Fernández Crespo 1763). Entradas en Abitab. Mesas: $ 550, platea preferencial: $ 650.

» La cantante y compositora argentina Fabiana Cantilo se presenta a las 21.00 en Complejo Sala Show (Río Branco 1627). Entradas en Red Tickets. Generales: $ 1.250, vip general: $ 1.550.

» Dr. Rocka llega al teatro del Espacio Cultural Gobbi de Paysandú (18 de Julio 773) con su álbum Sobreviviendo al limbo. “Un show potente y emotivo que recorrerá el pasado, presente y futuro de una banda en constante transformación”. Entradas a $ 365 en Red Tickets.

» Segunda fecha del ciclo de música Dgeneraciones con Pope en banda y Ninguna Higuera, a las 20.00 en la Sala Lazaroff (Intercambiador Belloni). Entradas a $ 300, 2x1 para Comunidad la diaria (con cupos limitados).

» Nueva edición de Amasijando los blues en Sala Zitarrosa a partir de las 20.00. Tocan El Conde, Sindicato Único del Blues y Vitraux. Entradas a $ 350 en Ticketantel.

Pekeño 77 (archivo, setiembre de 2020). Foto: Federico Gutiérrez

Escena urbana en Tacuarembó, Paysandú, San Carlos y Montevideo

Tres de los artistas más destacados de la potente escena urbana nacional juntos por primera vez: Pekeño 77, Franux BB y Anthony MM estáran el sábado en Club Demócratico de Tacuarembó (mientrada.com.uy) y el domingo en Suhr de Paysandú (entradas en venta en la sala). Su gira nacional también incluye shows el miércoles 20 en Teatro Unión de San Carlos (Maldonado) y el jueves 21 en La Trastienda de Montevideo. Para ambas fechas, entradas en Abitab. Todas las actuaciones comienzan a las 21.00.