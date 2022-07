Alcanza con escuchar su voz en los primeros versos de “Azucena Alcoba”, en “Blues de la artillería”, de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, al frente de la Orquesta Fernández Fierro o entonando una melodía sin ningún acompañamiento para saber de inmediato que Julieta Laso nació para cantar tangos. Quien la descubra, hoy mismo, es posible que se pregunte por la fecha de edición de sus registros fonográficos y se pegue un viaje agradable y misterioso hacia el pasado.

“Soy porteña, pero ahora vivo en el campo. En 2019 me mudé a la provincia de Salta. Fue un cambio muy fuerte. Me enamoré de una mujer salteña, Lucrecia Martel, y la pandemia reforzó la decisión”, cuenta desde Buenos Aires. La cineasta Martel también está en Montevideo este fin de semana, dando charlas y talleres en Cinemateca.

Cabeza negra, el disco que viene a presentar, es el cuarto trabajo solista de esta cantante argentina y fue producido por el músico Yuri Venturín y el ingeniero de sonido Walter Chacón.

“Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos”, dice sobre su relación con Venturín, director de la célebre Orquesta Fernández Fierro, de la que Julieta fue parte desde 2014 hasta 2018: “Yo cantaba con el cuarteto La Púa y un día me llamó Yuri para estrenar en Australia, directamente. De ahí fueron cuatro años en los que viajamos por todo el mundo y tocábamos muchas veces por semana. Fue una experiencia muy intensa y me hizo crecer mucho como cantante”, reconoce. “Cuando me fui, la despedida fue difícil. En una última cena que tuvimos él me dijo que íbamos a encontrarnos unos años más tarde para grabar un disco juntos. Así que este es nuestro reencuentro”.

“Vivo en un país que niega absolutamente su racismo, que cuenta su historia como la de un país blanco, y yo no siento que pertenezca a ese lugar”, dice sobre el título de su disco, Cabeza negra, una frase que alude en forma despectiva a la clase trabajadora.

El sonido de sus nuevas canciones también está ligado a la mudanza: “Yo generalmente hago música muy urbana, de Buenos Aires. Este es el primer disco donde aparece el sonido del norte. La formación con la que grabamos fue muy audaz, atípica. Cuatro bandoneones y un contrabajo es muy raro, y a eso le sumamos una capa norteña con el sonido de una caja y un bombo, y queda todavía más raro”, dice.

“Por suerte viene con nosotros Walter Chacón. Queremos que el show suene lo más parecido que se pueda al disco. Hay distorsiones en los fuelles y algunas otras cosas en las que Yuri y Walter vienen trabajando desde hace un tiempo”, explica sobre su actuación de este sábado.

“Amo Montevideo. Siempre tengo la fantasía de pasar un tiempo largo allá”, confiesa. “Yo he ido a cantar con la Fierro y la última vez fuimos a presentar Terminal Norte”, dice en referencia al documental de Martel que ella protagoniza. “Así que para mí es muy importante esta fecha, porque es la primera vez que voy a presentar un disco mío a Uruguay, y voy con toda mi banda. Me encantaría generar un vínculo permanente con Montevideo”.