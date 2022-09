Eduardo Toto Méndez, guitarrista y compositor, falleció esta madrugada con 71 años. Su velatorio será este sábado de 19.00 a 23.00, en Martinelli (Canelones 1450, sala 301).

Méndez nació en Tacuarembó, en 1951, y es reconocido como uno de los mejores guitarristas de Uruguay. Cuentan que cerca de los 10 años sorprendió a su padre con su manejo de la guitarra. Un día, ante la visita del guitarrista Marenco Mieres, tocó la guitarra con él. Su padre, que sólo tocaba el instrumento en sus ratos libres, se sorprendió porque no sabía que su hijo tuviera esa destreza. “¿Con quién aprendió?”, le preguntó su padre. “Con usted”, le contestó Toto, que solía mirarlo a escondidas, mientras tocaba su vieja guitarra con clavijas de madera.

En 2018 Méndez festejó sus 50 años de carrera, en la que tocó con distintos cantantes y agrupaciones, entre las que se destaca haber sido integrante de las guitarras que acompañaban a Alfredo Zitarrosa. “El mayor cantor de este país, y también de un poco más allá”, decía en una nota con la diaria en 2019.

Con Zitarrosa grabó cuatro discos, incluyendo la tercera grabación de Guitarra negra (1985) y Melodía larga (1984), que cuenta con temas como “Milonga por Beethoven“ y una versión de “Milonga de pelo largo”. “Ser el líder de las guitarras de él fue una responsabilidad importante, pero no fue casualidad estar ahí, porque me eligió. Y él también fue responsable de darle estatura a la guitarra. En vez de tocar parados, tocábamos sentados”, contaba.

En 1989, tras la muerte de Zitarrosa, formó el Cuarteto Zitarrosa, que tiempo después abandonó. Luego, en 2013 editó el disco “Y no entendieron nada”, con el proyecto Toto Méndez y sus Compadres.

“Tenemos una gran escuela de guitarra clásica pero también de guitarra popular, que tiene una sonoridad determinada, y vengo de esa escuela, de tiendas tangueras y milongueras, no hay ninguna duda, pero como soy del interior, tengo la posibilidad de otros ritmos que hacen a la música de este país”, destacaba.

El 23 de marzo de este año fue reconocido, junto al también guitarrista Julio Cobelli, como Ciudadano Ilustre de Montevideo. “A veces ocurren algunas cosas que no tenías previstas, aparecen jugadores inesperados. Gracias a Dios, cuando recibí este reconocimiento ya me sentía bien. Nelly me ayudó muchísimo. Mi hija hizo unas gestiones bárbaras y vinieron dos hermanos mayores que tengo en Tacuarembó, sobrinos, amigos y todos los gurises del rock, que nos aprecian mucho. Esto fue una caricia. La vida no es muy larga que se diga, y si llegaste a esta altura del partido y ocurren cosas así, no está mal”, contaba a la diaria tras recibir el reconocimiento.